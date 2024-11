Externí autor 23. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Václav Matějovský (26) je zdatný herec a moderátor, který se poměrně nedávno stal otcem. Jeho partnerka je půvabná Karolína Zamrazilová, která je sice nyní na mateřské, ale jinak působí v bojové organizaci Oktagon. Vašek by se měl mít na pozoru, protože jeho budoucí tchyně je velké zvíře.

Václav Matějovský je zdatný herec a moderátor. Nejdříve působil ve Fajn Rádiu, následně ho mohli lidé vídat několik let v nekonečném seriálu Ulice. Postupem času se vypracoval a někteří ho dokonce nazývají novým Leošem Marešem. Podílel se na zamilované reality show Love Island a zahrál si v dalších seriálech jako Jedna rodina nebo O mě se neboj.

Lásku našel v bojové organizaci

V roce 2023 se Vašek odhodlal a šel zkusit štěstí jako soutěžící do drsné reality show Survivor, kterou ale musel záhy opustit kvůli zranění. Odchod ze soutěže dokonce obrečel, na druhou stranu doma na něj čekala tehdy čerstvá známost Karolína Zamrazilová. Survivor byl pro jejich vztah zkouškou, kterou společně ustáli.

Nejdříve svůj vztah poměrně tajili a na sociální sítě umisťovali jen záhadné fotky, které lidem moc neřekly. Půvabná Karolína pracuje pro bojovou organizaci Oktagon jako event manažerka. Na galavečerech ji mohou lidé nejčastěji vidět s vysílačkou v ruce, protože má na starost, aby vše šlapalo tak, jak má.

Matějovský se stal otcem

V lednu tohoto roku Vašek se svojí partnerkou na Instagramu oznámili, že čekají potomka. „Taky se vám zdá, že letos všichni rodí? Je to kluk," napsal na sociálních sítích pyšný budoucí tatínek. Tehdy byl s Karolínou necelé dva roky. Matějovský si své soukromí chrání a nedává ho příliš na odiv veřejnosti. Spíš za sebe nechává mluvit práci.

„Já o soukromí moc nemluvím. Teď při jednom rozhovoru se mě na to ptali a já jsem řekl, že tohle nemůžu potvrdit ani vyvrátit. A pak to četla moje přítelkyně a řekla mi ‚vole, jestli mě zase zapřeš, tak končíme," řekl s vtipem před rokem v rozhovoru pro Super.cz. Od té doby si už Karolínu nedovolil zapřít.

V červenci roku 2024 dal světu vědět, že se stal tatínkem. "Bylo nás tři. Je neskutečná. A on taky," napsal na Instagram. Roli otce bere s humorem jako ostatně všechno. „A takhle my bojujeme pořád," napsal k videu, na kterém Karolína pečuje o jejich syna a přiznal, že je to občas náročné.

Vašek si dělal srandu z toho, že si představoval, že bude s malým v kočárku jezdit ulicemi Karlína a místo toho brázdí bahnité cesty. „Instagram vs. realita," podotkl. Tehdy jízdu kočárek nějak neustál a rozpojil se. „Já myslím, že nám říkali, že to jde nějak propojit tyhle dvě věci, možná to jde nějak spojit," dělal si legraci.

Oba dva si dělají srandu z toho, že se jejich syn s nimi tak trochu natrápí. „Podle mě on už se na nás nemůže ani dívat," nechala se slyšet Karolína. Ani jeden z rodičů ale neprozradil, jak se jejich syn jmenuje. Roli otce si ale jinak Vašek užívá. „Zatím se ještě nedostavilo to slavný: s dítětem se rozluč se svým starým životem. Pořad je to stejná p***l. Dokonce ještě větší," dodal na sítích.

Maminka Karolíny je velké zvíře

Poměrně nedávno vyšlo najevo, že maminka Karolíny je pořádně vlivné zvíře. Jedná se o Evu Zamrazilovou, která je viceguvernérkou ČNB od roku 2022. Eva byla v letech 2008 až 2014 členkou bankovní rady ČNB a před dvěma lety se zapojila do poradního týmu pro přípravu důchodové reformy. Eva má dohromady tři děti.

Vašek Matějovský tak bude mít v rodině jednu z nejvlivnějších žen České republiky. V roce 2022 Evu Zamrazilovou obsadil časopis Forbes do žebříčku 150 nejvlivnějších žen Česka. Samotná Eva skončila na úctyhodném sedmatřicátém místě. Maminka Karolíny je velmi uznávanou odbornicí.

Pravidelně poskytuje rozhovory o ekonomickém dění a zkoušela prorazit také v politice. V roce 2014 kandidovala z pozice nestraníka ve volbách do Evropského parlamentu. Karolína je šťastnou maminkou, která si i přes nástrahy mateřství toto období užívá. „Dostal si mě, komplet. Stejně jako tvůj táta," vzkázala přes Instagram synovi.

