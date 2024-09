Externí autor 13. 9. 2024 clock 4 minuty gallery video

Princezna Kate před časem vyděsila fanoušky zprávou o svém zdravotním stavu. Oblíbená šlechtična onemocněla rakovinou a musela se podrobit náročné léčbě. Kvůli tomu byla také nucena přerušit své pracovní povinnosti. Nyní všechny překvapila aktuálními informacemi o průběhu svého zotavování.

Na přelomu roku se princezna Kate objevila na veřejnosti na delší dobu naposledy. Poté následovala zpráva o tom, že se v brzké době podrobí plánované břišní operaci a poté bude potřebovat čas na to, aby znovu nabrala síly.

To, co mělo být několik týdnů rekonvalescence, se ale protáhlo na dlouhé měsíce. Manželka britského následníka trůnu se léčila s rakovinou a musela pravidelně chodit na chemoterapie.

Na veřejnosti se během této doby objevila jen párkrát. A přestože jí to pokaždé velmi slušelo, nešlo si nevšimnout, že je princezna pohublá a na první pohled vypadá velice unaveně.

Jak dříve avizovala, dokončit léčbu měla během léta, které se již pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Nyní proto Kate předstoupila před všechny své obdivovatele s novinkami ze svého osobního života.

Rozhodla se zveřejnit dojemné video, obsahující sestřih rodinných záběrů z prázdnin. Tento krok veřejnost velmi cení, příslušníci královské rodiny totiž do svého soukromí nechávají nahlédnout jen velmi málo.

Ve videu je tak možné vidět momenty, kdy se k sobě s princem Williamem láskyplně tisknou, rozesmáté děti, které dělají obličeje před kamerou a mnoho dalších křehkých a dojemných momentů z jejich každodennosti, která se odehrává stranou pozornosti světa.

Poslední měsíce byly velmi náročné

Zároveň s tím se Kate rozhodla otevřeně promluvit o tom, jak si aktuálně stojí ve svém boji s rakovinou. Informace, které z toho plynou, všechny překvapily a zároveň potěšily – jedná se totiž o zprávy pozitivní.

Celé video můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

„Jak se léto blíží ke konci, nemůžu popsat, jaká je to úleva, že jsem dokončila chemoterapie. Posledních devět měsíců bylo pro nás jako rodinu neuvěřitelně těžkých. Jak víte, život se může v mžiku změnit a my musíme najít způsob, jak proplout rozbouřenými vodami a neznámem. Procházet si rakovinou je komplexní, děsivé a nepředvídatelné pro každého a pro vaše nejbližší obzvlášť,” uvedla princezna.

Jako rodina museli skutečně čelit mnohým výzvám. Přestože se ale jednalo o velmi složité životní období, přece jen jim přineslo i něco pozitivního.

Princezna plánuje návrat do práce

„Toto období nám s Williamem připomnělo, abychom přemýšleli a byli vděční za jednoduché, přesto důležité věci v životě, které mnoho z nás bere jako samozřejmost. Jednoduše milovat a být milován,” svěřila se Kate.

Zároveň Kate přislíbila svým fanouškům, že v budoucnu ji na veřejnosti budou vídat častěji, pokud bude situace příznivá. A ona věří tomu, že bude.

„Dělat, co můžu, abych zůstala bez rakoviny, je to, na co se budu soustředit. I když jsem dokončila chemoterapie, má cesta k uzdravení a úplnému zotavení je dlouhá a musím i nadále brát každý den tak, jak přichází. Nicméně se těším zpět do práce a v příštích měsících, když budu moci, se objevím na veřejnosti na několika pracovních akcích,” slíbila pohledná budoucí královna.

„William a já jsme velmi vděční za podporu, které se nám dostalo, a čerpáme velkou sílu od všech, kteří nám v této době pomáhají. Laskavost, empatie a soucit všech nás skutečně pokorně dojaly,“ nezapomněla poděkovat.

Své sdělení zakončila dechberoucím poselstvím: „Všem, kteří pokračují ve svém boji s rakovinou, chci připomenout, že zůstávám s vámi, bok po boku, ruku v ruce. I z temnoty může přijít světlo, tak jej nechte zářit jasně.“

