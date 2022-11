Přes celou planetu se táhne obří podmořská zeď. Není přirozená, tvrdí vědci

Lenka Bělská

Snímky z Google Earth dokáží zamotat hlavu.

Díky virtuálnímu glóbusu Google Earth je objevování světa jednoduché a dostupné všem s připojením na internet. Od prvního vydání v roce 2001 navíc software disponuje různými vychytávkami. Ty s nadšením používají badatelé, kteří hledají pozůstatky dávno ztracených vyspělých civilizací.

Tajemné věže, geoglyfy nebo pyramidy. Všechny tyto struktury lze najít z pohodlí svého domova. Výzkumníci po celém světě využívají veřejně dostupné satelitní snímky a pátrají po různých anomáliích. Ať už se nacházejí na povrchu nebo i pod mořskou hladinou. Virtuální glóbus totiž nabízí i poměrně kvalitní obrázky oceánského dna.

Tzv. vesmírná archeologie ale není žádnou novinkou. Už v 80. letech se k mapování terénu využívaly družicové snímky z amerického systému Landsat a z francouzského Spot. V roce 2011 vědkyně Sarah Parcak se svým týmem odhalila díky satelitnímu průzkumu Egypta sedmnáct dosud neznámých pyramid. Byly identifikovány pomocí fotek pořízených ze 700 kilometrové výšky.

Satelitní archeologie

Pohled z ptačí perspektivy nabízí řadu výhod. „Velmi snadno dokážete odhalit změny v růstu vegetace a obrysy pohřbených budov," vysvětluje propagátorka vesmírné archeologie. „Za pár minut tak dokážete najít tisíce abnormalit a stopy lidské činnosti."

Ty mají být patrné i na mořském dně. Tvrdí to autor YouTube kanálu s názvem „Flat Earth Arabic“, který ve svém videu ukazuje supermasivní zeď linoucí se přes celou planetu. Je téměř dokonale hladká a až na pár výklenků tvoří rovnou přímku.

Nález masivní struktury by mohl přepsat dějiny Země. Pokud by se potvrdila její existence, stala by se důkazem, že zde žila vyspělá civilizace schopná zorganizovat výstavbu tak rozsáhlého projektu. Vědci ale mají jasno. Jde o závadu v Google Earth.

Podmořská zeď a Google Earth

„Původní verze Google Ocean obsahovala tisíce chyb. Zobrazovala pouze datový artefakt ze sonarové metody, již oceánografové používají k mapování mořského dna," vysvětluje geofyzik David Sandwell. „V aplikaci se tak například objevila velká mřížka připomínající ulice, o níž se tvrdilo, že je to dávno ztracená Atlantida."

Celkový obraz virtuálního glóbu navíc tvoří jednotlivé satelitní snímky spojené do několika vrstev. Občas se stane, že mají rozdílnou kvalitu, byly pořízeny z jiného úhlu a za jiných světelných podmínek nebo se nedokonale překrývají. Dlouhý šev je tak podle odborníků pouhým digitálním přeludem.

