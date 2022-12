Zdroj: Zdroj: Tourist Association of Makarska City/trivago.cz

Pod lampou je zřejmě ta největší tma. O tom svědčí i kamenné zdi na dně moře u Chorvatska. Jsou totiž starší než samotné pyramidy. A vědci netuší, kdo je postavil.

Pyramidy tak možná nejsou nejstaršími stavbami v naší historii. Jak se zdá, existují i starší. Jen o nich nikdo zatím nevěděl.

Na dně moře u Chorvatska našli kamenné zdi starší než pyramidy

Tyto kamenné zdi se nacházejí v blízkosti chorvatského ostrova Korčula. Právě tam vědci v hloubce necelých pěti metrů objevili takřka nevídaný objev. Podmořské sídliště. To vzniklo v době neolitu a má být starší než samotné egyptské pyramidy!

Kamenné zdi staré více než 6000 let tak znamenají velký historický zlom. "Takto staré nálezy jsou na celém světě skutečnou raritou a obvykle by byly objeveny v jeskyních, jen zřídka v moři," řekl Mate Parica, profesor z katedry archeologie zadarské univerzity.

Období neolitu patří do doby kamenné. Přesněji se jedná o její konečné období zahrnující také rozsáhlou řadu vývojových fází. Ty byly údajně tvořeny hned v několika částech světa nezávisle na sobě. Ne všechny jsou historikům dodnes známé. Jak už to u podobných nálezů bývá, i tento byl objeven víceméně náhodou. Kamenné sídliště pomohly objevit letecké záběry.

Vědci netuší, kdo je postavil

Stoupající hladina moře je po dlouhé roky důmyslně skrývala pod svým povrchem. Slaná voda pak také přispěla k jejich přežití. Ačkoliv si vědci z počátku mysleli, že se jedná o přírodní úkaz, nakonec se ukázalo, že jde o dílo člověka.

"Celé sídliště má tvar jakéhosi šestiúhelníku a je zde vidět, že vzniklo plánovaně, nikoliv spontánně. Je to vlastně fantastické i na tehdejší dobu," uvedl Parica.

Slaná voda v tomto ohledu skutečně sloužila jako konzervant, který stavbu chránil před dalšími přírodními vlivy jako jsou silné větry. Relativně klidná část Středozemního moře pak přispěla k tomu, že nehrozilo zničení z nárazů na okolní útesy. Nebylo tak nic, co by kamenné zdi mohlo poničit. A tak se podařilo podmořské sídliště uchovat takřka v původním stavu po dlouhá tisíciletí. To potvrdil také Domagoj Perkić, pracovník z dubrovnických muzeí.

Objev sídliště zahrnoval celou řadu dalších historických artefaktů. "Našli jsme křemenné nože. Ve skutečnosti nejsou nálezy na souši v takto zachovalé podobě tak běžné. Slanost moře je ale dokázala uchovat ve stavu, ve kterém byly stvořeny," řekl Vinka Milišić, student archeologie.

Objeveny byly také mísy velkých rozměrů a další kulovité předměty. Některé předměty byly zdobeny zářezy, jiné malované červenou barvou. "Veškeré předměty byly zdobeny tak, jak bylo pro období neolitu typické," uvedla Marta Kalebota, kurátorka Městského muzea Korčula.

Ačkoliv má objev neolitického sídliště pro archeologii obrovský význam, kdo a proč jej postavil se vědci terpve musí dozvědět. Zatím to totiž netuší. "Naštěstí je tato oblast na rozdíl od většiny Středomoří bezpečná před velkými vlnami, protože pobřeží chrání mnoho ostrovů. To určitě pomohlo uchránit místo před přírodní zkázou," dodala Kalebota.

