Vědci našli 12000 let staré podvodní město. Záhadná pyramida působí anomálie

Chandeleur Islands

Jen 80 kilometrů východně od New Orleans ve Spojených státech se poblíž neobydlených Chandeleur Islands nacházejí žulové kameny neznámého původu. Podle bývalého architekta v důchodu a amatérského archeologa Georga Gelého to jsou ve skutečnosti pozůstatky 12 000 let starého ztraceného města.