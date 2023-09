Pod rušnými ulicemi Montrealu vědci učinili úžasný objev ledové komory z doby ledové. 15 000 let stará komora se táhne více než 200 metrů. Když průzkumníci do pukliny spustili kameru, našli zázrak v podobě ztraceného světa, o němž nikdo nevěděl.

Tento neuvěřitelný objev, o němž se říká, že se stane "jednou za život", byl výsledkem neúnavného odhodlání a pečlivého průzkumu dle starých metod.

Na video o jejich objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nečekaný objev díky proutku

Luc Le Blanc a Daniel Caron, dva amatérští spelunkeři, se vydali na cestu, která je zavedla do dosud neznámého podzemního světa. Jejich dobrodružství začalo v roce 2014, když při používání dowsingových tyčí, což je prastará technika vyhledávání podzemních vod, narazili na malou puklinu. Přestože tato trhlina byla příliš malá na to, aby ji prozkoumali, podnítila jejich zvědavost.

Zlom přišel v roce 2015, kdy na svou proutkařskou tyč důmyslně připevnili kameru a zachytili záblesk něčeho za touto původní trhlinou. Byl to lákavý náznak, že pod povrchem by se mohlo nacházet ještě něco dalšího.

Trvalo však ještě dva roky, než narazili na měkčí vrstvu horniny, která jim umožnila vytvořit malé okno do skryté komory. To, co našli uvnitř, bylo ohromující.

Podzemní zázrak

Nově objevená komora, spojená se stávající jeskyní Saint-Léonard, je podzemním zázrakem. Rozprostírá se v délce více než 200 metrů a její stěny jako by připomínaly vrstvy fondánu a čokolády, které vykazují odstíny hnědé a okrové barvy. Ze stropu půvabně visí krápníky, které dosahují výšky kolem 6 metrů.

Pohyb v komnatě byl dobrodružstvím sám o sobě, protože v některých částech bylo nutné použít kánoi kvůli hloubce vody až 5 metrů. Průzkumníci obdivovali krásu jeskyně a ke svému nadšení ještě nedošli na její konec.

Tento pozoruhodný podzemní svět, který vznikl přibližně před 15 000 lety, byl skrytým pokladem pod rušnými ulicemi Montrealu a jeho obyvatelé o něm po staletí nevěděli. Dokonce i výstavba městských ulic tento přírodní zázrak přešla bez objevu.

Montreal má nové lákadlo

François Gelinas, ředitel quebecké speleologické společnosti, upozornil na plány města jeskyni dále zkoumat a případně ji zpřístupnit veřejnosti. Je to příležitost pro lidi, aby se stali svědky neobyčejné krásy a historie ukryté pod jejich nohama.

Luc Le Blanc tento objev výstižně označil za "významný" a "jedinečný" nález. Montreal, město proslulé svou živou kulturou a kulinářskými specialitami, se nyní může pochlubit ještě výjimečnějším prvkem - okouzlující komnatou z doby ledové, která se skrývala pod jeho rušnými ulicemi.

