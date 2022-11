Dělník rýpl do země a oněměl úžasem: Našel obří podzemní město plné koster

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

V roce 2005 v íránském městě Malayer razili dělníci tunel pro novou optickou síť. Během stavebních prací k jejich nesmírnému překvapení odkryli pod zemí kousek své dávné historie. Historie v podobě prehistorické komory starověkého města vytesaného do žulových skal. Byla to část města Samen, které historici datovali do roku 247 př. n. l., období achaimenovské královské dynastie.