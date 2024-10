Externí autor 13. 10. 2024 clock 3 minuty

Podzim neznamená, že musíme nasadit zachmuřený výraz. Není důvod, proč bychom si nemohli užít jeho barev a příjemné pohody. Právě ta čeká na následující znamení zvěrokruhu, pro která bude nastávající čas opravdu pohodový.

Sice pomalu opadává listí ze stromů, dny se zkracují a ráno škrábeme auto, ale některým znamením zvěrokruhu tyhle obvyklé podzimní momenty nestojí za řeč. Budou si totiž užívat čas, ve kterém vše poběží jako na drátkách. Hvězdy jim dopřejí pohodu, nejenom v soukromí, ale i po pracovní stránce. Na co sáhnou, to jim půjde doslova od ruky...

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zemské znamení Býka během letošního podzimu získá zpět svou stabilitu a konečně začne prosperovat z projektů, které běží už od jara. Milí Býci, pamatujte si, že všechno chce svůj čas. Stejně jako sadaři sklízejí na podzim ovoce, vy konečně získáte profesionální uznání, ze kterého vám poplyne finanční úspěch.

Právě teď je také nejvhodnější období, abyste se pustili do plánování dlouhodobých investic, anebo zahájili nové projekty.

Pokud jde o soukromí, konečně urovnáte vztahy s protějškem a budete si připadat jak na láskyplném obláčku překypujícím vztahovou harmonií. A jestli jste až dosud žili jako singles, prý už nebude moc dlouho trvat a poznáte osobu, která vám v tomhle ohledu vnese do života nové světlo.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Zrozenci ve znamení Panny letos na podzim získají mnoho příležitostí k osobnímu i profesnímu růstu. Úkoly budou zvládat doslova na jedničku, udělají jich i pár navíc a ani jim nepřijde, že to je práce.

Svoje povinnosti budou brát zkrátka s naprostou lehkostí a nejspíš i proto jim všechno půjde od ruky. Asi netřeba připomínat, že s takovou produktivitou jde ruku v ruce i úspěch. Někdo si vás milé Panny všimne a nabídne vám práci snů.

Pokud jde o osobní život, ve svém uvolněně pohodovém módu si konečně uvědomíte, že všechno nemusí být tak úplně tip top. Partner či partnerka ocení, že je doma klid, nikdo nesekýruje a nerýpe, co udělal špatně a co vůbec. Do vztahu se tak opět vrátí pohoda a klid.

A pokud jde o zdravotní problémy, které vás nějakou dobu trápily, jsou pryč. Vlastně na tom není nic překvapivého, protože klid a psychická pohoda dokážou své...

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Pro dynamického a dobrodružného Střelce si rozhodně nepředstavujte podzimní pohodu na gauči a s knihou v ruce. Tihle lidé potřebují ke svému životu neustálý přísun motivačních stimulů a nové zážitky. Zatímco my ostatní jsme na podzim jen neradi usedali do různých lavic, pro Střelce je letošní podzim ideální příležitostí k osobnímu růstu, tedy získávání nových informací.

Takže hurá zpátky do školy, i kdyby to mělo být jenom online. Ostatně, komunikační technika, kterou sbalíte do batohu a můžete vyrazit přes půlku světa je pro Střelce další dílek do pohodového puzzle. Na jeden zátah může rozvíjet své znalosti a přitom objevovat nová místa. Co víc by si Střelec mohl přát?

A jak to bude mít na podzim s láskou? I když tohle znamení většinou působí optimistickým dojmem, během letošního podzimu se jeho pozitivní přístup k životu znásobí, což neunikne opačnému pohlaví. Ostatně, kdo by si nechal ujít přitažlivé charisma takového dobrodruha?

Zdroje: web.de, www.kantodesign.fi