Strašlivé pozadí pohádky o Jeníčkovi a Mařence rozhodně není pro děti

Natálie Borůvková

Příběh Jeníčka a Mařenky

Skutečný příběh Jeníčka a Mařenky je spíše tragédie nežli pohádka. Vsazen do hladomoru, který postihl Evropu v roce 1314, kdy matky opouštěly své děti a v některých případech je dokonce snědly.

Opuštěné děti, kanibalismus, zotročení či vražda jsou tak skutečnou předlohou tohoto "pohádkového" příběhu.

Strašlivé pozadí pohádky o Jeníčkovi a Mařence

Tento příběh známe všichni. Příběh dvojice dětí, jež jsou opuštěny hladovějícími rodiči někde uprostřed lesa. Jeníček a Mařenka jsou děti chudého dřevorubce.

Když zemi postihne hladomor, dřevorubcova žena a nevlastní matka Jeníčka a Mařenky se rozhodne vzít děti do lesa a nechat je tam, aby ona a její manžel nezemřeli hlady. Otec je nechtěl nechat v lese samotné, ale neochotně se manželčinu plánu podvolí.

Děti však vyslechnou plán svých rodičů dřív, než ho uskuteční a navzdroy němu se rozhodnou svůj osud zvrátit. Jeníček se proto vyplíží z domu, nasbírá co nejvíce oblázků a vrátí se do svého pokoje. Tam ujistí Mařenku, že všechno bude v pořádku.

Druhý den, když se rodina prochází hluboko v lese, Jeníček na znamení cesty pokládá nasbírané oblázky všude, kde se dá. Otec jim v lese rozdělá oheň a odchází se slovy, že jde nasbírat dříví, aby oheň nevyhasl.

Už se však nevrátí a děti zůstávají uprostřed hlubokého lesa. Mařenka se rozpláče, ale Jeníček jí řekne, že všechno bude v pořádku. Vezme Mařenku za ruku a pomalu se vydávají zpátky domů. Cestu jim ukazují oblázky, které Jeníček položil na znamení. Když se zjeví u dveří svého domu, otec je radostně vezme zpátky.

Pohádku pro děti rozhodně nečekejte

Netrvá dlouho a hladomor opět tasí svou zbraň. Macecha znovu trvá na tom, aby děti odvezli zpět do lesa a nechali je tam. Zamkne dveře, aby Jeníček nemohl sbírat kamínky. Chytrý Jeníček však vymyslí řešení. Ze zbylého jídla vytvoří drobky, kterými posype cestu.

Drobky však sežerou ptáci. Jeníček a Mařenka tak skutečně zůstávají na pospas hlubokému lesu. Bloudí křížem krážem, až narazí na chaloupku z chleba, koláčů a cukru.

Vyprahlí hladem tak začnou ujídat jeho kousky, když z domu vyjde čarodějnice. Pozve je dovnitř, nabídne jim jídlo a předstírá, že je to milá a přátelská stařena. Poté, co je nakrmí, je v chalupě uvězní. Nutí je dělat domácí práce a mezitím se je snaží co nejvíce vykrmit.

Jednoho dne se čarodějnice rozhodne, že je čas jíst. Jako pochoutku si chce připravit Jeníčka. Nechá Mařenku, aby zapálila pec, na které začne vařit vodu pro svého bratra. Pak požádá dívku, aby skočila do pece a ujistila se, že je dostatečně horká na pečení chleba. Mařenka, která vycítí čarodějčin úmysl, předstírá, že nechápe, co tím čarodějnice myslí. Rozzuřená stařena tak sama skočí do pece, aby ukázala, co chce. Mařenka rychle zabouchne dvířka a nechá "tu bezbožnou bytost shořet na popel".

Mařenka pak osvobodí Jeníčka z klece a dvojice objeví vázu plnou pokladů a drahých kamenů. Děti si drahokamy vloží do svých šatů a vydají se na cestu domů. Po příjezdu domů se dozvídají, že jejich nevlastní matka mezitím z neznámých příčin zemřela a jejich otec od doby, kdy opustili svůj domov, neměl šťastný den. S bohatstvím čarodějnice žijí šťastně až do smrti.

