Externí autor 5. 10. 2024 clock 9 minut

I pohádkové postavy mívají spoustu rozličných vlastností. Zkuste se pro tentokrát podívat na to, co vám daly do vínku hvězdy, z pohledu pohádky. Odhalte, který slavný pohádkový příběh odpovídá vašemu znamení horoskopu.

Dopředu musíme upozornit, abyste nečekali pohádkový život, protože ani v pohádkách to hrdinové neměli rozhodně snadné a často museli bojovat o život. Co si z nich ale můžete vzít, jsou moudrá ponaučení, která se vám mohou hodit i ve skutečném životě.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Víme, že Beran je odvážný a nikdy neuhne před výzvou. I v těžkých časech zůstává optimisticky naladěný. Taková je i Červená karkulka, která se neohroženě vydá přes les k babičce, aby jí přinesla jídlo a cestou potká vlka.

Stejně jako Beran, ani Červená karkulka se před ničím nezastaví a do lesa jde i přes možné nebezpečí. S Beranem ji spojuje statečnost a impulzivnost. Při setkání s vlkem projeví nejenom zvídavost, ale také spontánnost. O Beranovi je známo, že je nesmírně houževnatý člověk, zejména když jde za tím, čeho chce dosáhnout, i navzdory nebezpečí. Jak víme, také Červená karkulka má pro strach uděláno...

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ke znamení Býka se dokonale hodí okouzlující Princ z pohádky o Popelce. Co mají společného? Jsou známí svou trpělivostí, loajalitou, velkorysostí a spolehlivostí. Stačí si vzpomenout na Prince, který to nevzdá a Popelku uhání, kde se dá. Stejně jako Býk, který odhodlaně bojuje za své cíle.

Princova odvaha a urputnost, s jakou bojuje o svou lásku, z něj udělala jednu z oblíbených pohádkových postav. S Popelkou je pak šťastný navěky a stejně tak Býk udělá všechno pro to, aby své vyvolené připravil bezpečný domov.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou nadáni vysokou inteligencí, která jim umožňuje nadšeně prozkoumávat okolní svět. Je ale třeba dodat, že se v něm občas ztratí kvůli svému sklonu ke zbytečnému mudrování. Stejně jako Alenka v říši divů. I ona stojí mezi dvěma světy, realitou a fantazií.

Je to od přírody zvědavá holka, která často klade otázky, na něž její společníci neumí odpovědět, protože jim nerozumí. Kromě toho se Alenka dokáže vždy rychle přizpůsobit každé situaci. I tuhle vlastnost má společnou s Blíženci. Alenčinu cestu tak můžeme brát jako připomínku, že i my v sobě máme schopnost změny a růstu bez ohledu na to, jak podivné nebo obtížné jsou okolnosti.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Kdo by neznal pohádku o Popelce, která dokáže překonat všechny těžkosti, jež jí přijdou do cesty, aby si nakonec splnila sen. Její vlastnosti dokonale sedí na znamení Raka, jelikož tváří v tvář nepřízni osudu projevuje houževnatost a optimistickou víru v to, že všechno dobře dopadne. Další spojení pak můžeme vidět v její soucitné a pečující povaze, která je typická i pro Raka.

Lidé narození v tomto znamení jsou nadáni silnou emoční inteligencí, která jim umožňuje snáz překonávat náročné životní výzvy. Jak Popelka, tak i Raci si uvědomují, jak je důležité pečovat o sebe i své blízké. Navíc rozumí tomu, že štěstí se neskrývá v hromadění bohatství nebo slávy, ale v tom, že mají kolem sebe blízké lidi.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Ke znamení Lva se hodí dívka s kouzelnými vlasy Locika. Je odvážná mladá slečna, která stejně jako Lev beze strachu kráčí za svými sny. Ukazuje svoje odhodlání i charisma, jež jí pomáhá získávat si lidi na svou stranu.

Srovnání se Lvem je na místě zejména díky již zmíněné odvaze a dostatečnému sebevědomí, s nímž čelí životním překážkám. Locika je naprosto samostatná, a to i přes nepříznivé okolnosti, a nebojí se činit zásadní rozhodnutí. Než aby se hroutila ze svého vězení, raději vymýšlí způsoby, jak z něj uniknout. Vůle, naděje a svoboda jsou další vlastnosti, pro které je si se Lvem podobnější víc, než by se mohlo na první pohled zdát.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Znáte Sněhurku? Tohle ztělesnění nevinnosti, ale nikoli naivity dobře ví, jak zůstat silná v náročných časech a zároveň něžná ve svých citech. V tom si je podobná s Pannou. Spojují je ale i další vlastnosti jako praktičnost, zodpovědnost, pracovitost a organizovanost.

Sněhurka je také neuvěřitelně loajální a oddaná těm, které miluje. To jsou další rysy Panny. A nakonec, pečující povaha Sněhurky z ní dělá ideální přítelkyni pro každého, kdo potřebuje útěchu nebo radu. Ano, vlastnost, která je rovněž připisována Panně. Stručně řečeno, Sněhurka může být považována za dokonalý příklad toho, co to znamená být Pannou, spolehlivá, dobrosrdečná, pracovitá, oddaná a milující.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy jsou znamením, které oslavuje krásu, harmonii a rovnováhu. V souvislosti s nimi se hodí zmínit klasickou pohádku o Krásce a zvířeti, kde je vliv Vah vidět všude. Příběh se soustředí na myšlenku, že pro někoho je krása srdce více než pouhý fyzický vzhled, což odráží silný smysl Váhy pro rovnováhu a spravedlnost. Zatímco Kráska nejprve posuzuje Zvíře na základě jeho vnější podoby, nakonec pozná, kým skutečně je uvnitř, dobrosrdečný princ prokletý zlou kouzelnicí.

Tímto způsobem nás Váhy učí dívat se za hranice zdání, pokud jde o lidi nebo dokonce o nás samotné, a spíše si vážit našich jedinečných darů, než se zaměřovat pouze na to, co můžeme vnímat jako nedostatky nebo nedokonalosti. Připomíná nám, že skutečná krása se skrývá v každém člověku a jenom čeká, až bude objevena.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Se Štírem bývá spojována pohádková postava Malé mořské víly, a to zejména kvůli společným vlastnostem, loajalitě, odhodlání a vášni. Její touha po lásce a přijetí ji povzbuzovala nejen k dobrodružství, ale během její odvážné cesty i k riskování.

Se Štírem má ale společné i odhodlání a vytrvalost, která ji poháněla k cíli. Stačí si vzpomenout, jak odolné je tohle znamení zvěrokruhu vůči nepřízni osudu. Bez ohledu na to, kolik překážek mu život do cesty postaví, zdolá je a dál pokračuje k vysněné metě.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Znáte pohádku Kocour v botách? Mladík se se svým kouzelným přítelem vydá do světa, kde prožije díky kocourovi mnohá dobrodružství. Přesto si zachová chladnou hlavu, projeví důvtip i smysl pro spravedlnost. Podobnost se Střelcem je v tomto případě zcela jasná.

Kocour v botách ukazuje Střelcovy kvality, zejména nezávislost, dobrosrdečnost, optimismus, určitou opatrnost a zdravé sebevědomí. Morální poučení z příběhu nám připomíná, že risk může často vést k pozitivním výsledkům. Tedy za předpokladu dobrého plánu a důvěry ve vlastní schopnosti.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

V klasické pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků je každá z postav spojena s jedním z astrologických znamení. Trpaslík, který sdílí zvláštní spojení s Kozorohem, je Prófa. Vykazuje totiž řadu vlastností typických právě pro toto znamení zvěrokruhu.

Prófa je díky své inteligenci a moudrosti známý jako vůdce skupiny. Při řešení problémů zaujímá analytický přístup, což jsou vlastnosti odpovídající lidem narozeným ve znamení Kozoroha. Kromě toho Prófa bere život velmi vážně. Raději se zaměřuje na dosahování dlouhodobých cílů než na krátkodobé mety jako tak činí jeho dalších šest společníků. Je to zkrátka pragmatik, stejně jako Kozoroh.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář je spojován se slavnou mužskou pohádkovou postavou, Jackem z Jacka a fazole. Tato klasická lidová pohádka vypráví o mladém chlapci, který získá kouzelné fazole a vydá se za dobrodružstvím, jež ho zavede až do obrova nebeského hradu. Cestou čelí různým překážkám a také bojuje s rozzlobeným obrem. Kromě toho musí zvládnout útěk po fazolovém stonku pouze s použitím svého důvtipu a odvahy.

Jack je stejně jako Vodnář vynalézavý, odvážný, nezávislý, kreativní, inteligentní, optimistický a odhodlaný. Jeho cesta rovněž ukazuje, jak Vodnáři často riskují, aby dosáhli svých cílů. Při hledání dosud neobjeveného jdou buď proti konvenční moudrosti nebo běžným společenským normám. Jak můžete vidět z Jackova příběhu, často se takový krok vyplatí...

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Petr Pan je klasická pohádková postava, kterou zná mnoho dětí i dospělých. Je poněkud rozmarný, nikdy nestárne a žije v kouzelném světě zvaném Neverland. Petr Pan je dokonalým představitelem všech, kteří se narodili ve znamení Ryb. Tedy svobodomyslných snílků, kteří věří, že všechno je možné, pokud si tedy přejí, aby to byla pravda. Jinými slovy lidí, jež si často vybírají fantazii před realitou.

Starostlivá a poctivá povaha Petra Pana se projevuje v celém příběhu a zosobňuje hodnotu odpuštění nade vše. Jeho schopnost zůstat v srdci mladý nám umožňuje efektivněji přemýšlet o kreativních řešeních, což je opět typické pro lidi narozené v Rybách, takže není překvapením, proč se Petr Pan hodí právě k tomuto znamení.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, nypost.com