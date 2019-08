Pohnutý osud dětské hvězdy: Majka ze Spadly hvězdy přišla o děti a řídí tramvaj

Je tomu už 40 let, co československé děti s napětím hltaly televizní sci-fi seriál Spadla z nebe. Příběh dětí z podtatranské vesnice, které se setkávají s holčičkou z jiné planety, byl ve své době raritou a setkal se s velkým ohlasem. Snad každé dítě si přálo mít stejné nadpřirozené schopnosti jako Majka z Gurunu. Osud její představitelky by však jistě nikdo sdílet nechtěl.

Zuzana Pravňanská byla ve svých dětských letech skutečně slavná a slávu si užívala plnými doušky. "Stouplo mi to do hlavy," přiznala před třemi lety ve slovenském pořadu Na paškál. Kdyby mohla vrátit čas zpátky, už by se prý filmováním nenechala připravit o dětství. Zameškané hodiny ve škole si také vyžádaly svou daň: Zuzana má dodnes jen základní vzdělání, nedokončila ani učiliště.

Kvůli rodinným problémům se potloukala po ulici, ve čtrnácti prožila trauma, když ji znásilnil kamarád, a hned v osmnácti se provdala. Z manžela se bohužel vyklubal tyran, který Zuzanu pravidelně bil, i když byla těhotná. Než se jí podařilo od něj utéct, měla s ním už tři děti. Dvě starší dcery bývalý manžel po čase unesl, ale kvůli zanedbané péči putovaly do dětského domova. Zuzaně zbyl jen nejmladší Štefan. V té době na tom však byla dětská hvězda psychicky tak špatně, že propadla alkoholu. "Pořád jsem byl doma sám," vzpomínal po letech Štefan, jenž se spřáhl s partou narkomanů a skončil ve výchovném ústavu. "Bylo mi tam lépe než doma," prohlásil upřímně.

Zuzaně pomohl najít pevnou půdu pod nohama nový přítel, ke kterému se nastěhovala a s nímž začala žít nový, šťastnější život. Přítel ale bohužel předčasně zemřel na infarkt a byt zdědila jeho rodina. Zuzana se ocitla doslova na ulici a opět začala pít.

Vystřídala řadu povolání, seděla na kase v supermarketu, obsluhovala v čínském bistru, dlouho pracovala jako barmanka. Podle posledních zpráv si udělala kurz na řidičku tramvaje a uchytila se u bratislavského Dopravního podniku. Pokud tedy někdy zavítáte do Bratislavy a svezete se tramvají, nezapomeňte si všimnout, kdo ji řídí. Třeba vás poveze slavná Majka z Gurunu…