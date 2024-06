Externí autor 13. 6. 2024 clock 3 minuty

Všichni se těšíme na nádherné pohodové léto, během kterého budeme relaxovat. Je celkem jedno, jestli u moře, nebo jihočeského rybníka, podstatné je si vyčistit hlavu. Pokud jste se narodila v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, gratulujeme, povede se vám to na jedničku.

Léto přeje připraveným. Je čas rychle naplánovat dovolenou, zamluvit letenky a dodělat pracovní resty. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu si letošní letní atmosféru opravdu užijí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí ohniví Berani, se svou dobrodružnou a odvážnou povahou si užijete doslova magické léto. Dařit se vám bude ve všelijakých venkovních aktivitách, vzrušujících dobrodružstvích a spontánních výletech. Vaše léto bude zkrátka každý den jiné.

Energií doslova nadupaná atmosféra tohoto žhavého letního období znovu nastartuje vaši kreativitu. Vzpomenete si na své sny, na to, co jste chtěli odjakživa dělat a necháte k sobě připlout nové příležitosti. Čapněte za pačesy vše, co k vám přichází, protože tohle léto je pro vás především optimisticky laděný čas.

Aby se nic z toho, co vám hvězdy předpovídají nepokazilo, zkontrolujte si platnost pasu, pořiďte kvalitní boty do přírody a nové plavky. A pak už stačí jediné, vydat se létu vstříc.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Živá atmosféra letní sezóny je pro znamení Blížence jako stvořená. Užijí si ji zejména díky své společenské a zvídavé povaze. Jinými slovy, nenechají si uniknout jedinou příležitost k návštěvě zahradních party nebo společenských večírků pod večerně letní hvězdnou oblohou.

Tam všude na ně čeká dostatek příležitostí k poznávání nových lidí, kteří pro ně mohou být podnětem k novým zájmům a koníčkům, či vysněné práci. Delší dny a krásné počasí Blížence zlákají ke spontánním dobrodružstvím. Vyrazí do nových destinací a užijí si nové zážitky.

Jak všichni víme, tohle znamení doslova hýří šarmem, je vtipné a společensky přizpůsobivé. Klidně vyrazí na letní fesťák nebo jinou akci pod širým nebem. Hlavně, aby tam bylo dost lidí, kteří Blížence baví a koneckonců, i on je...

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Milé Panny, tohle léto si opravdu užijete. Příležitostí k relaxaci a péči o jenom o sebe budete mít opravdu dost. Celý rok jste se věnovaly zejména těm druhým a na sebe jste zapomínaly, a to nemluvě o tom, jak moc jste pracovité, takže odpočinek je ve vašem případě doslova nutnost.

Zkuste se během letních měsíců uvolnit a užívat si i malých radostí života. Konečně totiž můžete lenošit na pláži nebo cestovat, když na to během roku není čas. Hvězdy vás lákají vyrazit tam, kde to ještě neznáte, protože, jak známo, poznávání nových míst a situací povzbuzuje kreativitu a tu vy potřebujete během roku opravdu hodně.

A to nemluvě o tom, že léto je ideální příležitostí k obnovení vztahů s kamarády, ostatně i rodina ocení, když si na ně v tomto kouzelném období uděláte čas. Grilujte, vyrážejte na pikniky nebo zahradní party a užívejte si. Nezapomeňte, že tento čas je rovněž ideální k navazování nových přátelství. Tak proč ho nevyužít.

Zdroje: www.prosieben.de, www.yahoo.com