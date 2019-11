Aktivní případy pohřešovaných dětí: Tito nezletilí jsou stále v pátrání policie

Česká republika nepatří co se do počtu pohřešovaných dětí týče ke světové špičce, vlastně se naštěstí řadíme k zemím s nejnižším počtem. Přesto i u nás existují případy, kdy se dítě domů už nevrátilo. Připomeňme si starší neobjasněné kauzy i ty z posledních let.

K dnešnímu dni je na oficiálních stránkách Police ČR evidováno 42 pohřešovaných dětí. Větší procento tvoří dívky, kterých je 42, kluků je 13. To jsou však děti do věku 17 let. V evidenci je ale mnoho pohřešovaných, kteří zmizeli jako děti a dnes jsou z nich už dospělí. Asi nejznámější případ je ten malého Honzíka. Jan Nejedlý zmizel v pražském Podolí v roce 1998 a nikdo už o něm neslyšel. Podobně smutných příběhů je mnohem více.



Jan Štefuca

Bylo mu 9, když spadl do rozvodněné vody v Jirkově. V té době byl s o dva roky starším kamarádem Jirkou, s nímž do vody házeli krabice. Honzovi to podklouzlo a sletěl do ledové vody. Jirka se marně snažil vytáhnout z vody. Chlapce už nikdo neviděl, policie se obává, že se v přivaděči utopil, pátrání je však i po 14 letech od zmizení stále aktivní.



Michaela Muzikářová

Případ Míši z Ústí je českému čtenáři dobře znám. Malá Míša se v roce 2017 ztratila cestou do školy. Rozjelo se rozsáhlé pátrání, které nic nepřišlo. Prvním a posledním obviněným se stal jistý Otakar S., který byl v minulosti zadržen kvůli sexuálnímu násilí na ženách a podezření z obtěžovaní nezletilé dívky, shodou náhod Míšiny kamarádky. Absolvoval několik výslechů i detektor lži. Krátce na to se oběsil. Dva roky a malá Míša je stále nezvěstná.



Patrik Ťuťo

Tehdy devítiletý Patrik se v březnu 2012 za nejasných okolností ztratil v Ústí nad Labem, když šel hledat klacík pro opékání buřtů. Podle vyšetřování chlapec údajně spadl do Ždírského potoka a utonul. Pátrání přesáhlo i hranice republiky, tělo chlapce se nikdy nenašlo. Případ je však stále aktivní.



Sofie Slitiová

Nejčastějšími podezřelými - a právem - jsou vlastní rodiče; téměř každý druhý únos je totiž spáchán jedním z rodičů. Dnes už 11letou Sofii Slitiovou unesl pod záminkou návštěvy prarodičů její otec. S dcerou opustil republiku a útočiště našel v Tunisu, kde žijí dodnes. Matka i policie jsou bezradní, otec dceru do své vlastni nehodlá vrátit.



Nikolas Zedníček

Nikolas (či Nicolas) zmizel v roce 2005 za velice záhadných okolností. Bylo mu tehdy devět let. Dodnes nemá policie téměř žádné informace a o případu se z nejasných důvodů moc nemluví. V databázi je stále veden jako pohřešovaný a policie upozorňuje, že se na svůj věk může zdát mnohem starší.