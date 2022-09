Starý rybář našel v moři minci. Vedla k nálezu největšího pokladu stolet

Natálie Borůvková

Společnost Deep Blue Marine se sídlem v Midvale ve státě Utah, která se zabývá podmořským průzkumem a záchranou podmořského historického bohatství, učinila úchvatný objev. Našla zřejmě největší poklad století. Vodítkem k němu byla mince nalezená starým rybářem.

6Jak se zdá, společnost Deep Blue Marine zřejmě objevila poklad století. Našla pravděpodobně nejstarší vrak koloniální lodi v Karibiku.

Starý rybář našel v moři minci

"Našli jsme vrak lodi, který můžeme s konečnou platností datovat do roku 1535," uvedl generální ředitel společnosti Deep Blue Marine Wilf Blum.

"Našli jsme také artefakty, které se stále nacházejí v Dominikánské republice a které pocházejí z předkolumbovské éry. Když se nad tím zamyslíte, je to významné. Tento vrak je starý jen několik let po Kolumbovi a je to jediný takto starý vrak, který byl kdy v Karibiku nalezen. Myslíme si, že je to něco pozoruhodného."

Společnost Deep Blue Marine navázala vztahy s vládou Dominikánské republiky a získala smlouvu s ministerstvem pro podmořské záležitosti. Tento konkrétní objev byl pojmenován po kapitánovi lodi, kapitánu Williamu Rawsonovi.

Rawsonův vrak je jednou z mnoha lokalit, které společnost v současné době zkoumá. Vodítko k jeho nalezení však existovalo mnohem dřív. Byla to mince, kterou objevil starý místní rybář.

Právě ta určila další směr tohoto pátrání.

Byla vodítkem k nálezu největšího pokladu století

"Máme smlouvu, která zahrnuje, myslím, asi 42 mil pobřeží," řekl Rawson. Naše smlouva nám umožňuje ponechat si 50 procent všech nalezených artefaktů a právě teď máme 13 vraků, na kterých pracujeme."

Rawsonův vrak našla společnost díky tomu, že od místního rybáře získala starobylou minci.

"Zjistili jsme, že jde o nejstarší mince, které kdy byly raženy v Novém světě. Provedli jsme další průzkum místa, kde místní rybář minci našel, a postupně jsme našli kousky vraku, což nás dovedlo až tam, kde jsme nyní," řekl Rawson.

"Máme tu artefakty, které můžeme datovat do roku 1535," řekl Blum.

"Jediná další flotila, o které víme, že je starší než tato, je z roku 1502, a ta nebyla nikdy objevena." Mezi nálezy byly i jedny z prvních mincí ražených v Novém světě, starověká zrcadla, mušketové koule a mayské artefakty a šperky.

Při posledním sčítání kapitán William Rawson a jeho posádka objevili dalších 700 stříbrných mincí. Ty mohou mít milionovou hodnotu. Objeven byl i zrcadlový kámen, který se pravděpodobně používal při šamanských rituálech.

