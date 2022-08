Horolezec našel na Mont Blancu obrovský poklad. Je spojen s dávnou tragédií

Mont Blanc

Bylo září roku 2013. Mladý francouzský alpinista se blížil k vrcholu nejvyšší hory západní Evropy. Zadýchaně kladl nohu před nohu a očima důkladně sledoval cestu před sebou. Najednou si všiml předmětu, který na necelou pětitisícovku rozhodně nepatřil.

Z dokonale bílého sněhu trčela tmavá kovová krabička. Když ji horolezec otevřel, nestačil se divit. V několika sáčcích s nápisem „Made in India“ bylo úhledně uloženo asi sto drahokamů. V ranním slunci se třpytily smaragdy, rubíny a safíry.

Muž přímo z túry zamířil na místní policii. „Alpinista dobře věděl, že v rukou drží něco velmi cenného. Na hoře byl sám, neměl žádné svědky. Přesto nález čestně odevzdal," řekl náčelník místní policejní stanice Sylvain Merly.

Drahokamy na Mont Blancu

Zkušený horal kovovou krabičku objevil na ledovci Bossons, na jehož povrch dopadly zbytky po dvou haváriích letadel Air India z let 1950 a 1966, během nichž zemřelo více než sto lidí. V průběhu několika dalších let byly postupně nalezeny noviny, boty, tašky ale i dobře zachovalý pytel indické diplomatické pošty s označením „Ministerstvo zahraničních věcí“, který byl v roce 1966 na palubě Boeingu 707 z Bombaje do New Yorku.

Při této havárii zahynulo všech 11 členů posádky a 106 cestujících, včetně průkopníka indického jaderného programu Homi Jehangir Bhaba. Letadlo narazilo do hory těsně pod vrcholem poté, co pilot potvrdil přistání na ženevském letišti ve Švýcarsku, aby doplnil palivo. Příčina tragédie nebyla nikdy zjištěna.

V roce 2013 policie předpokládala, že drahokamy pocházely z této havárie. Dodnes se to však nepotvrdilo. Ani za devět let nebyl nalezen majitel nebo jeho příbuzní. Horolezec se tak konečně dočkal odměny.

Poklad z Mont Blancu

Podle francouzských zákonů obdržel muž, jež si přeje zůstat v anonymitě, asi 3,8 milionu korun. Stejnou částku si ponechal úřad v Chamonix, pod který oblast nálezu spadá.

Poklad rozpoutal zlatou horečku. Kolem havarovaných letounů se začaly šířit zvěsti, že na jejich palubě bylo více drahokamů obrovské hodnoty. Hledače však varuje zkušený alpinista Arnaud Christmann. „Ledovec na Mont Blancu je sice snadno dostupný, ale je nebezpečný. Nezkušení horalové by měli být opatrní, aby neskončili pod lavinou."

