Obrovský poklad zlatých a stříbrných mincí ze 17. století našel u obce Vysoká u Jevíčka na Svitavsku muž, který nechce být jmenován. Nepotřeboval detektor kovů, pomohla mu k tomu černá zvěř. Nález ohlásil a čeká ho odměna přes půl milionů korun.

Příjemné překvapení

Aniž by kopal, muž ze Svitavska našel 227 starých mincí zcela náhodou na louce rozryté zvěří. Bylo to 8. července roku 2020 a svůj nález téhož dne oznámil archeologickému oddělení Regionálního muzea v Litomyšli. Na místo nálezu se bez prodlení odebrali odborní pracovníci muzea. S detektory kovů pak objevili další dvě lokality s velkým počtem mincí. Do dvou keramických nádob si kdysi někdo ukryl celkem 7 099 zlatých a stříbrných mincí z různých století.

Skutečný poklad

Nejstarší mince objeveného pokladu pochází z let 1431-1434 a jde o půlgroš Vladislava II. Jagella. Nejmladší jsou z roku 1671. Většina z nich je z období od konce 16. století do 60. let 17. století. Předpokládá se proto, že si je do země zřejmě ukryl obchodník v 2. pol. 17. století.

Všechny mince jsou historicky nesmírně cenné, ale největší kupní hodnotu tehdy měly dukáty a tolary, které se obyčejnému člověku jen tak do ruky nedostaly. Ty objevené pocházejí z Itálie, Německa a Nizozemí. Zlatých dukátů je dvanáct, stejně jako půltolarů, stříbrných tolarů je pak šestatřicet.

Převážnou část nalezeného pokladu tvoří drobné mince z českých a rakouských zemí, kterými se běžně platilo. Jen tříkrejcarů (grošů) je 4 447. Jde tak o jeden z největších nálezů u nás za poledních několik desítek let a největší známý a dochovaný poklad z té doby na historickém území Moravy.

Následující video ukazuje nález mincí na louce u obce Vysoká:

Zdroj: Youtube

Vyčísleno v penězích

Nalezený poklad lze vyčíslit nejméně na deset milionů korun. Jak uvedla pro tisk Zuzana Nováková, mluvčí tiskového odboru kraje, v 17. století by si za to tehdejších majitel mohl koupit přibližně 25 tažných koní nebo 70 krav, 280 ovcí či 1 500 hus.

Nálezci z Vysoké náleží ze zákona odměna, která se obvykle vypočítává z hodnoty drahých kovů. V tomto případě se ale zastupitelé Pardubického kraje rozhodli zohlednit i kulturně historickou hodnotu a jako dar dostane 560 tisíc korun, což má sloužit i jako motivace pro případné nálezce.

Tento jedinečný nález zlatých a stříbrných mincí je ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli.

Zdroje: svitavsky.denik.cz, www.irozhlas.cz