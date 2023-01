Někdy se zkrátka zadaří. Jako v případě muže, který si v aukci zakoupil starou obyčejnou komodu. V tajném šuplíku pak našel zapomenutý poklad obrovské ceny.

Není všechno zlato, co se třpytí. Stará komoda je tomu jasným důkazem. Poklad totiž na první pohled nemusí být vůbec vidět.

Muž koupil v aukci starou komodu

Aukce jsou od toho, aby si na nich každý zakoupil to, co hledá. Někdy více a jindy méně výhodněji. Emil Knodell, obyčejný muž žijící v Bellville v Texasu na aukcích často hledával staré "hezké" kousky, které by si mohl pořídit do svého domu za takříkajíc lepší peníze.

Takovým způsobem pořídil i starou komodu. Skřínku s šuplíky měl v plánu oprášit a umístit ji na místo v domě, kde bude potřebná.

Knodell však vůbec netušil, co spolu s komodou kupuje. Až později zjistil, že zakoupená komoda má ještě něco navíc. Jakousi skrytou zásuvku.

V tajném šuplíku pak našel zapomenutý poklad obrovské ceny

Jako správný kutil se tedy Knodell rozhodl celou komodu řádně prozkoumat. Objev tajného šuplíku ale nebyl jediným překvapením, které na něho čekalo. Uvnitř se nacházel poklad. A to doslova.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Po otevření zásuvky zůstal Knodell jako opařený, když na vlastní oči uviděl poklad, který zásuvka ukrývala. Nakupování starožitností a sběratelských předmětů se tak rázem pro tohoto marketingového ředitele v důchodu změnilo ve zlatý důl.

Knodell komodu zakoupil v aukci, která se konala v rámci prodeje pozůstalosti po muži, jenž zemřel ve městě Missouri City v Texasu.

Ihned po příchodu ho zaujala komoda se třemi zásuvkami, která měla mramorovou desku. Navíc byla právě zlevněná, a tak měl Knodell jasno. Po komodě doslova skočil a odvezl ji do svého domu. V té chvíli neměl sebemenší tušení, jaký skvost si vlastně pořídil.

"Protože má pěknou mramorovou desku, doufám, že ji budu používat v jídelně," uvedl tehdy sedmašedesátiletý Knodell.

Jakmile důchodce komodu vyložil doma, při manévrování s ní uslyšel podivný "kovový" zvuk. To ho zaujalo, a tak hledal dál. Když našel tajný šuplík a rozhodl se ho otevřít, zůstal opařen. Uvnitř se totiž nacházely diamanty, zlato, prsteny či vojenské psí známky.

"Když se podíváte na přední stranu, vypadá to, že má tři zjevné zásuvky s lištou na dně, ale ve spodní části je tajná zásuvka, která se otevírá," řekl Knodell. Ačkoliv měl tento důchodce skutečně štěstí, rozhodl se, že je pouhým nálezcem a nikoliv vlastníkem nalezeného pokladu. Proto se ho rozhodl odevzdat. Kontaktoval patřičné úřady s tím, že jemu náleží pouze komoda a pokud by si nechal i poklad, rozhodně by z něj neměl dobrý pocit.

