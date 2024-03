close info Profimedia.cz

Lenka Bělská 30. 3. 2024

Tříkřížový vrch v údolí Labe je oblíbeným výletním místem řady turistů. Málokdo by proto očekával, že na frekventované cestě, lemované žlutou a zelenou značkou, by mohl ležet 4000 let starý poklad, jenž patří mezi nejvýznamnější nálezy v Čechách.

