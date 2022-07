Kvůli hledání zlata ztratil syna. Pak na dně moře objevil poklad za 450 milionů

Zlatý poklad

Když ztratíte něco, co jste milovali a na čem vám záleželo, se ztrátou je potřeba se nějak vyrovnat. Někteří lidé to dokážou o něco lépe než jiní. Ale často ztrátu provází zisk něčeho jiného, nového. A to se stalo v případě inženýra, který ztratil svého syna, ale poté našel nejcennější podmořský poklad, jaký kdy byl objeven a v Guinessově knize rekordů má dokonce dvě prvenství. Jeho celková hodnota byla stanovena na 1 miliardu dolarů. O jaký poklad jde?

Tento měsíc uplynulo 37 let od objevení nejcennějšího vraku v historii. Je jím vrak lodi Nuestra Senora de Atocha, neboli "Naše paní z Atochy". Potopená španělská galeona byla nalezena 20. července 1985 po 16 letech pátrání slavného hledače pokladů Mela Fishera. Jaká byla historie této lodi a jejího zmizení?

Kdo byl Mel Fisher?

Měl Fisher se už v dětství zamiloval do knihy Roberta Louise Stevensona Ostrov pokladů, která navždy ovlivnila jeho život. Byl fascinován podmořským potápěním a hledáním pokladů. Vyučil se hydraulickým inženýrem a nakonec si v Kalifornii konečně otevřel první potápěčský obchod ve státě. Postupně nabízel lekce potápění a prodával potápěčské vybavení, až se konečně dostal k ponorům pro zlato v kalifornských řekách a podél pobřeží. V roce 1962 se s rodinou přestěhovali na východní pobřeží Floridy, aby si splnil sen a našel potopený poklad legendární španělské flotily z roku 1715. Fisher tomu věnoval vše – sestavil nejrůznější zařízení, která mu také pomohla hledat v písku na dně moře. Poměrně brzy díky němu objevil více než 1 000 zlatých mincí. Vrak Nuestra Senora de Atocha mu trvalo najít více než 16 let!

Přes 1000 lodí bylo ztraceno

Od roku 1530 do konce 17. století přepravili Španělé z Nového do Starého světa poklad v hodnotě více než 8 miliard dolarů. V roce 1622 vysílalo Španělsko do Jižní Ameriky a Mexika každoročně dvě flotily. Flotila Tierra Firme plula do Jižní Ameriky a flotila Nového Španělska plula do Mexika. Těžily zde stříbro a zlato, které se pak po souši posílalo do Panamy, odkud nastoupilo cestu do Španělska.

Při této cestě ale bylo velmi často problematické počasí, hlavně během sezony hurikánů. Kvůli nehodám zmizelo celkem při těchto cestách mezi Starým a Novým světem více než 1 000 španělských lodí.

1622: Zlatá zásilka nedozírné ceny

Nejbohatší poklad měl pak být přepraven v roce 1622. Jeho katalogizace a naložení zabralo dva měsíce a byl přepravován na 28 lodích flotily Tierra Firme. Většina pokladu přitom byla naložena na galeony Atocha a Santa Margarita, největší lodě flotily. Už od začátku zde bylo velké zpoždění, způsobené velikostí pokladu. Kvůli němu flotila vyrazila na cestu v době začátku sezóny hurikánů, až 4. září.

Hurikán udeřil kousek od Key Westu na Floridě a dvě největší lodě, spolu s dalšími šesti, byly potopeny. Z 265 členů posádky jich přežilo pět a stejně tolik bylo lodí, které Španělsko vyslalo, aby zachránily největší poklad. Zatímco Santa Margarita byla nalezena a byla vyzdvihnuta a zachráněna asi polovina jejího nákladu. Zbytky lodi Atocha spočívaly v 17 m pod mořem a Španělé ji nikdy nenašli. To se objevilo až Melu Fisherovi v roce 1922.

Ztráty při 16letém hledání

Těchto 16 let hledání bylo provázeno obrovskou ztrátou, když při prvních signálech nalezení místa, kde by loď mohla být, ztratil Fisher jednoho svého syna, když se loď převrátila. On se však nevzdal a v roce 1980 konečně objevil vrak lodi Santa Margarita. Z něj vyzdvihl zlato a další poklady v hodnotě přes 20 milionů dolarů. To ale nebylo vše, protože hlavní hromada pokladu byla nalezena 20. července 1985. Nalezl ji Fisherův syn Kane. Na světlo světa se tak dostal největší námořní poklad vůbec - 40 tun zlata a stříbra, mince, slitky a další zlaté a stříbrné artefakty a 32 kg kolumbijských smaragdů, které jsou dodnes nejkvalitnějšími smaragdy na světě.

Nález lodi Atocha udělal z Fishera a jeho týmu milionáře, a to bylo ještě mnoho předmětů, které se potápěčům podařilo vynést na povrch pro jejich velikost.

Boj o poklad

Přestože se nejednalo o středověk, stát Florida si začal poklad nárokovat a Fishera nutil odevzdat 25 % pokladu státu. Ten však stát zažaloval a po osmi letech vleklý spor vyhrál a byla přiznána plná práva na poklad Atocha. Mnohé předměty z pokladu jsou vystaveny v Námořním muzeu Mela Fishera v Key West na Floridě. I když sám hledač pokladů již zemřel, jeho potápěči pokračují v jeho tradici. Například v roce 2011 našli smaragdový prsten oceněný na 500 000 dolarů.

V roce 2014 byla Nuestra Señora de Atocha zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. Získala hned dvě prvenství – nejcennější vrak, který byl kdy vyzvednut, a nejcennější poklad, který byl kdy nalezen pod mořem.

