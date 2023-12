Vydat se na úklid pláže není nic neobvyklého, zejména v oblastech, kde se lidé snaží chránit životní prostředí. Většinou se objeví tisíce plastových sáčků a vyhozených lahví. Jenže pro Jennie Fitzgeraldovou z Norwiche se tento rutinní úklid pobřeží změnil v nález pokladu jako z pirátské ságy.

Jennie, dnes 39letá sekretářka ve zdravotnickém zařízení, se vydala na severní pobřeží Norfolku s ušlechtilým úmyslem zbavit břehy nevzhledných odpadků. Netušila však, že její den nabere takový spád, že by na něj byl pyšný dokonce i nejeden pirát. Když prohledávala písek mezi Cart Gap a Happisburghem, její bystré oči si všimly záhadného předmětu, který vykukoval zpoza hromady písku. Zvědavost ji přiměla písek poodhrnout. To, co objevila jí vyrazilo dech. V sypkém písku se povalovala truhla… A rozhodně ne obyčejná.

close info Archant 2022, CC 4.0 zoom_in Poklad skrýval mnoho artefaktů i mince

Objev pokladu

„Nikdy předtím jsem nic podobného na pláži nenašla. Obvykle hledám mořské sklo a mušle, takže bylo neuvěřitelné najít něco takového,“ popsala s úžasem ve tváři paní Fitzgeraldová, stále ještě nevěřící ve svůj neobyčejný objev.

Truhla, pokrytá pískem, ale překvapivě dobře zachovalá, skrývala skutečně uzamčený poklad. Jennie se nenechala odradit a s houževnatostí dobrodruha odtáhla těžkou truhlu zhruba 5 kilometrů zpět do Sea Palling, kde pak s celou rodinou netrpělivě očekávala odhalení nově nalezeného bohatství. A co se v truhle skrývalo? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Rozmanité bohatství

Po bližším prozkoumání truhla poskytla poklad, který by jí mohl závidět kdejaký pohádkový hrdina. Fitzgeraldovi pečlivě očistili artefakt od písku. Čekala je doslova mravenčí práce. Aby písek z truhly dobře odstranili, museli vzít do ruky zubní kartáčky a pomocí nich se zbavili i těch nejmenších zrnek písku. Následně odhalili v ní asi 100 mincí, převážně z viktoriánské éry a některé z období vlády krále Jiřího III.

Tím však překvapení nekončila – mezi mincemi byly uloženy relikvie, které naznačovaly středověký a římský původ.

Nečekané objevy pokračovaly sbírkou drahokamů, zrezivělých kapesních hodinek, staré lahvičky na parfém, pečetního prstenu a stříbrného držáku na zápalky s vyrytým jménem „Ernest“.

Zatímco děti snily o náhlém bohatství a slávě, paní Fitzgeraldová, stále ještě v šoku, přemýšlela o původu této záhadné truhly a jejího takřka pohádkového obsahu.

close info Jennie Fitzgerald, CC BY-SA 2,5 zoom_in Z jaké doby poklad je, se zjišťuje

close info Jennie Fitzgerald, CC BY-SA 2,5 zoom_in Poklad obsahoval i lahvičku od parfému

Po původu pokladu se pátrá

Jennie Fitzgeraldová se nakonec obrátila na odpovědného člověka z okresní rady, aby záhadu pokladu dále rozluštil. Tento úředník měl za úkol předměty posoudit a vypátrat jejich historické kořeny, aby odhalil příběh právoplatného majitele truhly.

Plážový den rodiny Fitzgeraldových se na chvíli proměnil ve skutečnou pohádku. Rutinní úklid pláže se pro ně stal předehrou k nálezu, který připomíná dobrodružství dávných pirátů a objevitelů. Písek severního Norfolku neodhalil jen odpadky, ale i zakopaný poklad, který nám všem připomíná, že někdy kouzlo čeká tam, kde ho nejméně čekáme.

