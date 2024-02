Občan, který hledal kameny na ozdobu své zahrady, narazil v obci Nová Role na Karlovarsku na hromadu historických artefaktů. Z původně staré plotýnky z kamen se vyklubal vzácný, tisíce let starý, poklad.

Vzácný nález

Nález pozoruhodných artefaktů uprostřed lesa v katastru obce podnítil debatu mezi historiky a vrhl nové světlo na dávné období. Nyní se přítomní archeologové snaží odhalit jeho skutečný význam.

Objevené artefakty, datované do mladší doby bronzové, tedy přibližně 1000 let před naším letopočtem, nabízejí výjimečný pohled do dávných dob. Mezi poklady je 18 unikátních bronzových předmětů, včetně náramků, jehlic, falang, nárameníků a prstenu.

Odborníci byli ohromení rozmanitostí nálezu, která zcela předčila předchozí nálezy objevené v Karlovarském kraji. Filip Prekop, archeolog Národního památkového ústavu v Lokti, vyjádřil údiv nad velikostí nálezu.

„Počet předmětů z mladší doby bronzové v tomto jedinečném nálezu několikanásobně převyšuje počet dosud známých podobných nálezů na tomto území.“

S jeho názorem se ztotožnil i Jiří Klsák, náměstek primátora Karlových Varů. Ten poznamenal, že nález nemá v rámci archeologické historie regionu obdoby.

Nálezce, který si přál zůstat v anonymitě, se rozpovídal o okamžiku, kdy na artefakty narazil. „K nálezu těchto předmětů došlo čirou náhodou. Lokalitou projíždím poměrně často a šel jsem do skalky nasbírat nějaké kameny na výzdobu své zahrady.“

Plotýnka od kamen

A pokračoval: „Pak jsem pod posledním z kamenů, které jsem měl v plánu vzít, uviděl zvláštní předmět. Nejdříve jsem si myslel, že je to plotýnka od kamen, pak jsem si všiml, že je tam předmětů víc.“

Poklady, které se objevily náhodou:

Není to ale poprvé, co se v Karlovarském kraji našel historický poklad. V roce 1994 byly při zemních pracích nedaleko sokolovského zámku objevené zlaté šperky, které nabídly pohled do bohaté minulosti regionu.

O archeologickém významu oblasti navíc svědčí nález unikátního relikviáře svatého Maura v Bečově nad Teplou. Relikviář se našel v roce 1985 pod podlahou bečovské hradní kaple, jeho restaurování a následná výstava si získaly mezinárodní ohlas a poukázaly na slavnou historii Evropy.

S rostoucím vzrušením kolem nově nalezených artefaktů se objevily diskuse o odměně nálezci. Petr Zahradníček, náměstek hejtmana, k celé situaci uvedl: „Odměnu pro nálezce unikátního souboru bronzových předmětů bude řešit vedení kraje.“ Proslýchalo se, že nálezci měla připadnout jedna desetina odhadované hodnoty pokladu.

Poklad v Nové Roli je dojemnou připomínkou tajemství, která se skrývají pod našima nohama, a neocenitelných poznatků o naší společné lidské historii.

Zdroje: www.novinky.cz, www.lovecpokladu.cz, www.npu.cz