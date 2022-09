Ladič našel v pianu poklad za 14 milionů korun. Jak se tam dostal, je záhadou

Tereza Malá

Detailní pohled do vnitřku piana.

Foto: g_tech / Shutterstock.com

Mezi kladívky a strunami běžného klavíru na vysoké škole v hrabství Shropshire narazil místní ladič pian na skrýš pokladu. Záhadný nález zlata uvnitř klavíru obsahoval více než 900 zlatých sovereignů. Piano Broadwood škole v roce 2016 věnoval pár, který přestavoval svůj dům a neměl tušení, co se pod střechou skrývá. Ladič pian oněměl úžasem.

Ladič pian a nálezce pokladu řekl, že klavír zřejmě nebyl naladěn ani na něm nebylo pracováno od jeho výroby v roce 1906. "Zjistil jsem, že klávesy jsou trochu pomalé, takže jako technik dělám to, že všechny klávesy vyndám," řekl ladič. "Když jsem začal vyndávat klávesy na horních výškách, pomyslel jsem si 'co je to za obal pod nimi? Ten je starý. To je bílý manšestr.' Pak jsem si všiml, že je to velmi pěkně prošité. Pomyslel jsem si 'no, to přece nemůžou být kuličky od molů'. Jednu jsem zvedl. Byla velmi pěkně zabalená, velmi tuhá, celá úhledně navržená speciálně tak, aby se vešla do klavíru. Velmi pečlivě provedené a velmi těžké. Odřízl jsem konec nožíkem na tužky a byly to zlaté mince."

Poklad byl oceněn na 500 000 liber.Zdroj: Picture: Peter Reavill/The Trustees of the British Museum/PA Media

Klavírní technik (dříve bychom řekli ladič pian) jménem Martin Backhouse byl pozván do komunitní školy Bishop's Castle ve Shropshire, kde měl naladit 100 let starý nástroj. Když jej ale rutinně otevřel, objevil v jeho nitru stovky mincí, pečlivě ukrytých v sedmi látkových balíčcích a koženém měšci se šňůrkou. Celkem se jednalo o ekvivalent více než 6 kg zlatých slitků.

Poklad v pianu

Celá historie klavíru je poněkud záhadná. Již v roce 1906 byl prodán dvěma učitelům hudby v v Essexu, ale pak jako by zmizel ze světa. Objevil se až roku 1983, kdy jej koupila rodina Hemmingových. Graham a Meg Hemmingovi se přestěhovali do Shropshire. Když jejich děti dospěly, rozhodli se manželé zmenšit svůj domek, kde na klavír už nebylo místo. Proto jej věnovali vysoké škole, aby na něm studenti mohli cvičit hudbu.

Manželé vlastnili klavír 33 let, aniž by tušili, co se v něm nachází. Po objevení pokladu stejně nalezené peníze věnovali škole. "Doufáme, že udělají něco, co prospěje hudebním schopnostem dětí - to nám velmi leží na srdci," řekla paní Hemmingová, kterou mrzí, že příběh nebyl dosud vyřešen a poklad zůstává zahalen tajemstvím.

Ani navzdory rozsáhlému pátrání totiž nebyl skutečný dědic vypátrán. Při vyšetřování se přihlásilo 50 lidí, kteří si chtěli na poklad nárokovat, ale žádný skutečný žadatel se nenašel.

Nález zlatých mincí v klavíru v hrabství Shropshire.Zdroj: Zdroj: Peter Reavill/The Trustees of the British Museum/PA Media

Poklad a jeho dědictví

Mince nalezené v klavíru pocházejí z let 1847 až 1915. Celkem bylo po podrobné analýze spočítáno, že bylo nalezeno 633 plných sovereignů a 280 půl sovereignů. Jedná se o největší skrýš svého druhu, která byla označena za poklad, když shrewsburský koroner John Ellery oznámil, že většina mincí je vyrobena ze zlata nebo stříbra. Mince byly záměrně ukryty jejich majitelem s cílem pozdějšího vyzvednutí. Dědici jsou přitom neznámí.

V roce 2018 bylo oznámeno, že alespoň část pokladu se nakonec vrátila domů poté, co muzeum v Saffron Waldonu zahájilo úspěšnou nabídku na koupi části pokladu. Zatímco koruna je nyní vlastníkem pokladu, ladič a vysoká škola si rozdělili odměnu z nálezu.

Celý poklad byl nakonec oceněn na přibližně 500 000 liber. Podle odborníků byl pravděpodobně přebalen mezi lety 1926 a 1946, protože jeden z balíčků obsahoval starou reklamní kartičku Shredded Wheat z té doby. Více ale není známo.

Velikost mincí nalezených v klavíru Broadwood na vysoké škole v hrabství Shropshire.Zdroj: Picture: Peter Reavill/The Trustees of the British Museum/PA Media

