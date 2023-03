Zdědit dům po prarodičích není až tak neobvyklé, málokdo však v něm najde ještě splnění svého dětského snu. Podařilo se to jistému uživateli Redditu, který si říká EvilEnglish. O svou radost se podělil na internetu, a tak můžete vidět i vy, co svému milovanému vnukovi prarodiče zanechali.

Dětský sen

Mladý EvilEnglish měl se svým dědečkem a babičkou prý skvělý vztah. Dědovi od dětství říkal PopPop a babičce Nana. Vzpomíná si, jak mu jako malému klukovi vyprávěla o pokladech a četla knihu Ostrov pokladů. A on snil, že jednou i on najde někde zakopaný pohádkový poklad. Víme, že to není jen tak. Ale třeba mu chtěli prarodiče udělat radost. A tak pro něho jeden pohádkový poklad „zakopali“…

Objev v komoře

Když PopPop a Nana zemřeli, starý statek v Tennessee zůstal dvacet let neobydlený. Po smrti svého otce ho zdědil EvilEnglish. Chtěl ho vyklidit, uklidit a prodat. Na zemi v tmavé komoře byl starý umouněný koberec. Ještěže byl starý a špinavý! Kdyby si stařečci koupili koberec nový, asi by jejich vnuk svůj vysněný poklad nenašel.

Starou páchnoucí tkaninu strhnul a pod ním objevil betonový poklop se zvláštním zámkem. Vypadal jako sejf. Věděl, že babička sbírala starožitnosti a mince a tušil, že by mohl objevit něco zajímavého. Několik dnů se do něho sám pokoušel dostat, zkoušel různé číselné kombinace, ale nepodařilo se mu ho otevřít. Nakonec zavolal zámečníka, který to po dlouhém úsilí dokázal. To, co v betonovém sejfu EvilEnglish objevil, mu vyrazilo dech.

Poklad jako z pohádky

Zpočátku žádné nadšení, pod poklopem byla jen hromada mokrých cihel. Odstranil je a objevil úkryt ze 30. let. Nejdřív našel katalog mincí z roku 1937. Byl poškozený, ale mince uvnitř zůstaly zachované. Nebyl však jediný. Katalogů bylo mnohem víc. To ale nebylo zdaleka všechno. Našel staré promočené dolarové bankovky a hromady mincí. Některé krásné a vzácné. Poklad pod podlahou skrýval i další starožitnosti, dokonce historické zbraně.

A pak přišla na řadu zrezivělá krabička. Do ní si jeho babička ukryla cenné šperky a pruty ryzího stříbra. A tak jak EvilEnglish napsal, díky svým úžasným prarodičům získal svůj vlastní tajný poklad. Vášnivý sběratel mincí z Redditu pak v komentáři napsal, že nalezené mince mají velkou sběratelskou hodnotu, přirozeně vyšší, než je jejich nominální.