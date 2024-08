Externí autor 12. 8. 2024 clock 3 minuty

Ne nadarmo dostalo léto přezdívku okurková sezóna. Zas tak moc převratného se v něm totiž neděje, pokud tedy nepočítáme cestování a letní lásky. Hvězdy ale tentokrát naznačují, že pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, do konce prázdnin objevíte poklad.

Chtěli byste najít poklad? Kdo ne. A další otázka zní, co si po takovým pokladem představujete? Každý má totiž na slovo poklad jiný názor. Materiálně založený člověk si představí, že vyhraje ve sportce, romantik, že konečně najde spřízněnou duši, jiný lepší práci a někdo další vidí kočku, psa nebo jiné domácí zvíře.

Pod označením poklad se může skrývat spousta možností. Podívejte se, co naznačují hvězdy pro tři znamení zvěrokruhu.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milí Býci, měsíc se pomalu přehoupne do druhé poloviny a vy možná přemýšlíte, co hezkého vás ještě potká. Zkuste se místo přemítání raději věnovat činnostem, které vám přinášejí radost a potěšení. Ať už je to třeba trávení času v přírodě nebo třeba na nějakém hradě či zámku, kde si užijete umění starých mistrů a pokocháte se jeho krásou.

Tyhle jednoduché radosti vám zlepší den a rozhodně vás nabijí osvěžující energií. Také vám pomohou si uvědomit, jak dobře se vlastně máte. A pokud se budete hodně nudit, nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny.

Ať už riskujete, nebo poprvé zkusíte něco nového, zjistíte, že váš „poklad“ spočívá ve schopnosti přizpůsobit se a hledat nové cesty. A tahle nově objevená vlastnosti se vám bude v následujících měsících rozhodně hodit.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

O Rybách se ví, že to jsou přirozeně empatické a citlivé bytosti, které do sebe často nasávají emoce svého okolí. Takoví lidé by se o sebe měli starat o to víc, aby si jejich duše nevzala na bedra víc problémů, než dokážou unést.

Léto, které trávili v přírodě, se tak pro Ryby neslo zejména v duchu nabíjení baterek zdánlivým nicneděláním. Jenže Ryby jsou velmi přemýšlivé znamení, které pluje pod povrchem, kde přichází, zejména ve fázích klidu na spoustu věcí.

Hvězdy říkají, že pokladem pro vás, milé Ryby, budou znovuobnovené vztahy s rodinou. Konečně si totiž uvědomíte, jak moc je vám dobře mezi blízkými, kteří vám rádi podají pomocnou ruku, kdykoliv je to třeba. Uvidíte sami, že s tímhle pocitem vás život opět začne těšit a zmizí chmury, které vás trápily v jarních měsících. A o to jde…

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Ten, kdo pod slovem poklad, vidí spřízněnou duši, by měl být narozený ve znamení Vah. Důvod je jednoduchý. Váhy si tohle léto užívají nadmíru parádně. Dny jsou prošpikované romantickými schůzkami a jak se zdá, minimálně v jednom případě nepůjde pouze o letní vzplanutí.

Vlastně se ani nedivíme, že Váhy hrají prim na poli lásky. Krásné počasí, dovolená, bezstarostná uvolněnost, to vše na ně působí vyrovnaným dojmem. Doslova z nich vyzařuje magický vnitřní klid, díky němuž se jejich přitažlivost vyšplhala do závratných výšin.

A jak už jsme naznačili, závěr měsíce ukáže, že jste milé Váhy pomyslně zakoply o poklad v podobě protějšku, který se ukazuje být kompatibilní s vašimi představami o životě i vlastnostmi, které u svého budoucího partnera či partnerky hledáte. Takový poklad si hýčkejte, obvykle jich moc v životě nebývá...

Zdroje: www.prosieben.de, www.derwesten.de