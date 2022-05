Muž venčil psa a objevil největší středověký poklad století. Nacházel se v hrnci

Elena Velímská

Podle lidových pověstí otvírá země skryté poklady na Velký pátek. V sousedním Polsku si pospíšila a největší poklad nalezený za posledních sto let vydala o týden dřív. Nebylo zapotřebí detektoru kovů, postaraly se o to tlapky psíka jménem Kajtuś.

Čtyřnohý lovec pokladů

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 si nedaleko Valbřichu vyrazil na obvyklou procházku se svým čtyřnohým kamarádem páníček, jehož jméno nebylo zveřejněno. Pejsek si čmuchal a odpovídal na „zprávy“, které tam zanechali psí kámoši, když se najednou zarazil a začal hrabat v zemi. Zda jen tak pro psí zábavu, nebo vycítil něco neobvyklého, nám neprozradí. Hrabal a hrabal a vyhrabal zlatý poklad. Tedy ne doslova, ale zcela určitě pohádkový poklad pro archeology, jak se ukázalo.

Hrnec plný brakteátů

Překvapený pejskař oznámil svůj, tedy psí nález na místní pobočce Zemského úřadu pro ochranu památek. Na místo se vypravil tým archeologů z Archeologického ústavu Vratislavské univerzity. Zjistili, že psí archeolog Kajtuś „vykopal“ skutečně unikátní historickou památku. Hliněný hrnec pod zemí byl plný středověkých brakteátů z první poloviny 13. století. Středověké brakteáty jsou tenoučké mince s ražbou pouze na lícové straně. Název je odvozen od latinského slova „bractea“, což znamená tenký plech. Jsou předchůdci stříbrných grošů, které se začaly razit po objevení ložisek stříbra. Dochovaných mincí z tohoto období je velmi málo a těchto byl pohádkově plný hrnec. Už jen z tohoto hlediska je nález naprosto ojedinělý.

Očima archeologů

Mince nalezené u Valbřichu jsou velmi zachovalé. Ražba zobrazuje mořské panny, anděly nebo gryfy, bájné ochránce zlatých pokladů, ale i prvky architektury, věže, hradby, mosty. Dle předběžného zkoumání pocházejí ze Slezska, Saska a Braniborska. Badatelé dle polohy hrnce a jeho obsahu předpokládají, že si hrnec kdysi opravdu někdo zakopal. Bezprostředně po oznámení toho objevu se objevily hlasy pochybovačů, avšak jen pokud jde o pravdu ohledně nálezu. Prý to nebyl čumáček Kajtuśe, ale detektor kovů v rukou hledače pokladů, který hliněný hrnec s brakteáty objevil. Já bych řekla, že je to úplně jedno. Třeba se skutečně země otevřela, aby tento vzácný nález odevzdala do rukou badatelů a připomněla nám život našich předků.

Brakteáty budou badatelé nadále zkoumat a poté budou vystaveny v muzeu.

Zdroje: arkeonews.net, notesfrompoland.com