Na procházce se psem našli zrezivělou plechovku. Rázem se z nich stali milionáři

1886-S $10 PCGS slab

Foto: Kagin's Inc. / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

V Saddle Ridge byl nalezen dosud největší poklad v dějinách USA, ale dodnes je opředen množstvím záhad. Hodnota pokladu, který obsahoval 1 411 zlatých mincí, dosahuje 10 milionů dolarů. Dodnes se ale neví, kdo mince zakopal, ale existuje hypotéza, že pocházely z nevyřešené loupeže v mincovně v San Francisku. Jaký je celý příběh?

Příběh se odehrál již téměř před deseti lety. V únoru 2013 šel jeden kalifornský pár venčit svého psa na svůj pozemek v pohoří Sierra Foothills, když Mary spatřila podivnou „plechovku" trčící z půdy. Manželé se původně domnívali, že plechovka obsahuje olovnatou barvu, protože byla velmi těžká. Vrátili se proto na místo s detektorem kovů, aby zjistili, zda se v okolí neválí ještě něco dalšího.

Spolu s manželem Johnem ji velmi opatrně vyhrabali ze země… a v tom okamžiku se jejich život navždy změnil. 1 411 zlatých mincí ražených v letech 1847 až 1894 bylo v několika plechovkách ve vynikajícím stavu a později byla hodnota pokladu vyčíslena v dnešním přepočtu na 244 milionů korun.

Mincovna a zlatá horečka

Poklad se nyní nazývá "Saddle Ridge Hoard". Mnoho z nalezených mincí bylo ještě v mincovním stavu, a jen nominální hodnota mincí činí 27 000 dolarů. To je o pouhé 3 000 dolarů méně, než kolik bylo koncem roku 1899 odcizeno z nedaleké mincovny. Navíc byly nalezené peníze v chronologickém pořadí a na jedné z nich dokonce chyběl tradiční nápis "In God We Trust". To je jen další důkaz, že mince nebyla v oběhu, ale byla jen uschována v mincovně, odkud se peníze ztratily.

Většina mincí pocházela z období tzv. kalifornské zlaté horečky ze sanfranciské mincovny, ale mezi penězi byly i mince z Georgie, o nichž nikdo netuší, jak se k pokladu přimíchaly. Mnozí kalifornští zlatokopové ale měli již předchozí zkušenosti z karolinské a gruzínské zlaté horečky…

Plechovka s pokladem.Zdroj: Kagin's Inc. / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Jmění v plechovkách

Plachovka, kterou Mary našla, nezůstala jediná. Celkem se na pozemku našlo osm kanystrů plně napěchovaných zlatými mincemi. Kromě plechovky v zemi, která byla jen první vlaštovkou, se našla ještě plechovka visící na stromě. Byla tam tak dlouho, že strom kolem ní obrostl. Celkem manželé objevili dalších sedm plechovek, jež byly na pozemku ukryty pravděpodobně na konci 19. století.

Poklad Saddle Ridge.Zdroj: Kagin's Inc. / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Pět teorií

Na to, odkud peníze pocházejí, existuje hned pět teorií. Jedna z teorií říká, že mince pocházejí z bankovní loupeže v roce 1901, z níž si zaměstnanec banky odnesl asi 30 000 dolarů ve zlatých mincích. Podle vlády se ale čísla na nalezených mincích neshodují s ukradenými mincemi.

Druhá teorie je ještě odvážnější. Říká, že mince zde zakopal slavný psanec, Jesse James nebo Black Bart, kteří přepadávali dostavníky. Ještě odvážnější teorie dokonce zapojuje do hry rytíře Zlatého kruhu, kteří mince ukryli, protože chtěli rozpoutat druhou občanskou válku.

Střízlivá teorie pak hovoří o horníkovi, který se snažil co nejlépe ukrýt své celoživotní úspory před bandity a dalšími zvědavci.

A nejpravděpodobnější teorie je o boháči, který nevěřil bankám a peníze proto zakopal, ale zapomněl na ně.

Která teorie je správná, se zřejmě nikdy nedozvíme. Mince zřejmě nikdy nebyly v oběhu, přestože byly v některých případech staré více než 150 let, čímž se jejich hodnota ještě zvýšila. Ve své době to bylo hotové jmění, které do celé oblasti přilákalo četné hledače pokladů, kteří zde pak hledali další mince plné ztraceného zlata z dávných dob.

I když se o poklad přihlásilo mnoho „majitelů", zůstal lidem, kteří jej původně objevili. Mince byly poté prodávány na Amazonu s certifikáty pravosti. Manžele zůstali v utajení, prezentují se jen jako Mary a John, nejobvyklejší americká jména. Při prodeji mincí je zastupovala známá numismatická firma Kagin a před samotným prodejem měli manželé poklad bezpečně uložený ve staré lednici zakopané pod hromadou dřeva.

