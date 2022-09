Invalidní důchodce zkusil štěstí s detektorem kovů. Objevil něco neskutečného

Staffordshirský poklad je největší sbírkou anglosaského zlata a stříbra, jaká kdy byla objevena. Navíc to není jen poklad. Je to okno do života Anglie v 6. a 7. století našeho letopočtu a do světa její válečnické elity. Objevil ho invalidní důchodce, který zkusil štěstí s detektorem kovů. A našel něco neskutečného.