Vdova objevila obří zlatý poklad století. Zřekla se ho a nezůstalo ji vůbec nic

„Paní Edith? Na něco byste se měla jít podívat," řekl zadýchaně amatérský archeolog Basil Brown a vyběhl ze dveří. Mířil k nedaleké louce, na níž se tyčila oválná mohyla. Na jejím vrcholu zela hluboká díra. Odhalovala zbytky žeber starodávné lodě.

Psal se rok 1926, když Edith May Pretty koupila dům a pozemky Sutton Hoo v anglickém hrabství Suffolk. V té době byla šťastná. Pracovala jako smírčí soudce, užívala si život se svým manželem a o čtyři roky později, ve svých sedmačtyřiceti letech, porodila syna. V roce 1934 se jí ale zhroutil svět. V den svých 56. narozenin zemřel na rakovinu žaludku její milovaný muž. Edith netušila, co má dělat.

Jedinou útěchou jí byly dlouhé procházky na sluncem zalitých loukách. Na jedné z nich se zadívala na mohylu, kterou pravidelně míjela, ale nikdy ji nevěnovala pozornost. Najednou jí to došlo. „Byla jsem úplně slepá. Já, nadšenec do historie. Jak mi to mohlo uniknout?" ptala se sama sebe. „Není to obyčejný kopec. Jsem si tím jistá," svěřila se později členu Suffolk Institute of Archaeology Vincentu B. Redstonu. Ten jen povytáhl obočí. „Válka je na spadnutí, nemůžeme k vám nikoho poslat, omlouvám se," pokrčil rameny. Pak se ale zamyslel. „I když…, jednoho člověka bych měl. Není to archeolog, ale vyzná se. Jmenuje se Basil Brown."

Poklad Sutton Hoo

Jakmile Brown 30. června roku 1938 dorazil do Sutton Hoo a rozhlédl se po krajině, měl jasno. „Vypadá to jako hřbitov. Hodně starý," obrátil se na Edith Pretty. Neváhal ani minutu. Vzal si krumpáč, lopatu a začal kopat. Když nepracoval, kouřil jednu cigaretu za druhou a přemýšlel. Po roce práce odkryl tři menší mohyly a našel pouze pár lodních nýtů a úlomky kovových a skleněných artefaktů. V květnu 1939 proto zaměřil svou pozornost na největší kopec. Po několika týdnech trpělivého odstraňování zeminy odhalil pohřební komoru.

Postupem času, nyní již s pomocí profesionálů z muzea, byly odkryty pozůstatky 27 metrů dlouhé lodě, v jejíchž útrobách bylo uloženo 263 výrobků z celého světa, mezi které patřila zlatá spona na opasek, stříbro, mince z Byzantské říše, meč s jílcem s drahokamy, zlaté šperky, víko peněženky, lžíce, misky, podnosy, ozdoby štítů a krásně zdobená helma. Nálezy pocházely z 6. a 7. století našeho letopočtu.

Objev doslova přepsal anglickou historii. Odborníci si dlouho mysleli, že po pádu Římské říše zažívala Evropa dobu temna, v níž vládli krutí barbaři bez kultury. Lidé, již v Suffolku vybudovali masivní pohřebiště, ale očividně patřili k bohaté, organizované a vyspělé společnosti.

Kdo byl v Sutton Hoo pohřben?

Naleziště v Sutton Hoo tak bylo označeno za jedno z nejdůležitějších na území Británie. Ještě za druhé světové války soudy rozhodly, že celý poklad patří Edith Pretty. Ta ho však odmítla zpeněžit a věnovala ho Britskému muzeu. Instituce se z daru dlouho neradovala. Předměty byly rychle zabaleny a ukryty v depozitáři, aby je nezničily bomby.

Dlouho zůstávalo záhadou, kdo byl v hrobě s pokladem, jenž je označován za největší zlatý z dob anglosaské Anglie, pohřben. Během vykopávek se nenašly žádné kosti. Analýza půdy pod pohřební komorou z roku 1971 ukázala, že tam kdysi tělo leželo. Kyselé prostředí ho dokonale rozložilo. Hrob tak pravděpodobně patřil králi Raedwaldovi z dynastie Wuffingů, který vládl ve východní Anglii a zemřel kolem roku 627.

Zajímavostí je, že se nyní skupina dobrovolníků snaží starodávnou loď, jejíž otisk byl v Sutton Hoo odhalen, přivézt zpět k životu. Jejich cílem je, aby co nejvíce odpovídala originálu. Dubové dřevo tak opracovávají ručně, jen pomocí seker. Plavidlo by mělo vyplout do dvou let.

