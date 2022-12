Ve francouzském městě bourali tři dělníci v rámci renovačních prací sklep, když dva z nich narazili na cosi divného. Pod tvrdým povrchem se skrývala plastová bedna. Ač se obávali, že jde o výbušninu, nakonec se ukázalo, že ve třech bednách byly zlaté pruty v hodnotě téměř 25 milionů korun.

Jenže muži se nedokázali dohodnout, jak si poklad rozdělit, takže nakonec musel rozhodnout soud. Ten se táhl čtyři roky. Ale začněme od počátku.

Nečekaný nález

Celý příběh začal jako špatný vtip – kdo je nálezcem pokladu? Muž s lopatou, rýčem anebo se sbíječkou? Ve skutečnosti se muž se sbíječkou protlačil tvrdým materiálem poté, co jej upozornil muž s rýčem na to, že do něčeho pod dlaždicemi nečekaně narazil. Jenže dělníci nebyli ve sklepě sami. Takže bude to muž s vrtačkou, s rýčem anebo kbelíkem, ten šťastný, kdo si po čtyřech letech soudů odnese poklad?

Bedna neskrývala výbušninu, ale výbuch nastal!

Muži narazili při kopání nejprve na první plastovou a zatavenou bednu, v níž nebyla výbušnina, jak se báli, ale 10 zlatých prutů. Jenže pak bylo v dalších dvou bednách nalezeno dalších 24, tedy celkem 34 zlatých prutů v celkové hodnotě kolem milionu eur, tedy 25 milionů korun. První, kdo bednu objevil, byl právě muž z krumpáčem. Jména samozřejmě tisková zpráva nezveřejnila.

Královské dělení nenastalo

Muži se ale nedokázali dohodnout, jak si poklad rozdělí.

Po čtyřech letech rozhodl až soud, kdo bude majitelem pokladu. Muži se totiž o jeho rozdělení nedokázali dohodnout. Se štědrostí jednoho z nich, který chtěl podělit i ostatní, totiž další dva nesouhlasili. Poklad byl tedy nakonec rozhodnutím soudu rozdělen na půl. Dva muži si odnesou každý po 17 zlatých prutech v hodnotě cca 12.5 milionu korun.

Málo je někdy více

Zapečetěnou plastovou krabici našel jako první jen jeden, muž se sbíječkou mu ale pomáhal tvrdou vrstvu prorazit. Tedy nálezce si chtěl nechat polovinu pro sebe a druhou rozdělit mezi další dva dělníky, ale i zaměstnavatele, šéfa týmu a technického ředitele. I tak by měl každý skutečně tučnou a netradiční prémii. Jenže nakonec vše skončilo před soudem.

Ten rozhodl po dvou letech, ale výsledek byl uplatněn až celkem po čtyřech letech, protože se prvním rozsudkem soudu nesouhlasil muž s lopatou a odvolal se. Myslel si, že na poklad má nárok jen on. Byl to koneckonců on, kdo se jako první dotkl zlatých prutů. Soudce se s jeho argumentací nakonec ztotožnil s tím, že "posledních patnáct vteřin je rozhodujících".

Soud nakonec rozhodl, že nálezci byli jen dva – muž s krumpáčem a se sbíječkou. Ostatní byli od místa nálezu příliš daleko.

"Nebylo jejich záměrem najít poklad, a tak nemůže být více "výherců". Ten, kdo zlaté pruty odkryl, má v tomto případě plné právo mluvit," zněl verdikt odvolacího soudu v Orleánsu.

Tito dva muži si tedy nakonec rozdělili napůl celý poklad a každý dostal zhruba půl milionu eur, tedy 12,5 milionu korun.

"Soudci prostudovali všechny fotografie a svědectví. Verze mého klienta je nejvěrohodnější," uzavírá advokát muže s lopatou Antoine Béguin. "Posledních patnáct vteřin se ukázalo jako rozhodujících. Odmetl kusy betonu a pak položil ruku na krabici. To z něj dělá poctivého nálezce."

