Externí autor 29. 7. 2024 clock 3 minuty

Každé znamení zvěrokruhu se vyznačuje unikátními vlastnostmi, které jeho nositele předurčují k různým rolím. Říkají například vám, že jste holka do nepohody a nejlepší kámoška ze všech? Možná jste se narodila v jednom z následujících znamení.

Bez dobrých přátel po boku je život z poloviny prázdný a za moc nestojí. Nemáme se totiž komu vypovídat, vyplakat, o koho se opřít. Co si budeme povídat, najít dobré přátele není jen tak. Nicméně astrologie má v rukávu několik znamení zvěrokruhu, která mají skvělé předpoklady k tomu stát se tím, na koho se my ostatní můžeme obrátit s čímkoli a kdykoli.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Patříte do znamení Střelce? Pokud ano, nepochybně víte, čeho si na vás lidé váží. Zejména je to otevřenost, inteligence, komunikativnost a v neposlední řadě i fakt, že přátelství s vámi je všechno, jenom ne nuda. Pomáháte ostatním objevovat dosud nepoznané a dokážete si poradit v každé situaci.

Jak známo, zábava k udržení přátelství nestačí. Jenže vy svým blízkým nabízíte mnohem víc než jen legraci. Záleží vám na nich, v těžkých chvílích jim pomáháte, ve šťastných se radujete s nimi. Dobře víte, že slova mnohdy nestačí, proto lásku a péči projevujete činy.

Patříte k těm šťastným optimistům, kteří, kam přijdou, rozdávají pozitivní energii. Dokážete lidi rozveselovat a dodávat jim dobrou náladu. Vaše životní zkušenosti, moudrost a nadhled pomáhají druhým se cítit lépe. I proto by vás každý chtěl jako nejlepší kámošku.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Narodila jste se ve znamení Vah? Pak děláte všechno pro to, aby kolem vás vládla harmonie, klid a mír. Tohle je důvod, proč jste nejlepší kámoška ze všech. Umíte ostatní uklidnit a bez řečí jim pomůžete najít pevnou půdu pod nohama.

Nejste-li Váha, pak vězte že tohle znamení žije svým vlastním tempem a stíhací závody hektickými dny mu rozhodně nic neříkají. Žena Váha je tedy nejenom klidná a logická, ale také elegantní. Vlastně bychom mohli říci, tak trochu nad věcí. V každé situaci zvažuje to dobré a to špatné. Máte problém? Váha vám pomůže zanalyzovat situaci a najít nejlepší řešení. Vlastně je to taková terapeutka. Možná všechny vaše problémy nevyřeší, ale pomůže vám na ně nahlédnout z jiné perspektivy a tím snížit stres.

Jedním z důvodů, proč jsou Váhy tak skvělé kamarádky, je, že nesoudí. Nekritizují váš vzhled, činy, chování. Záleží jim na vás jako na člověku a oceňují vlastnosti, které si možná ani druzí neuvědomují.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Další holkou do nepohody je žena narozená ve znamení Raka. Račicím seslaly hvězdy lásku a péči, kterou tyhle kamarádky posílají dál. Nemusíte mluvit, ona vycítí, když máte problém a udělá všechno pro to, aby vám pomohla.

Empatie je totiž jednou z mnoha silných stránek tohoto znamení. Račice se dokáže vžít do vaší situace a doslova nasaje vaše emoce. I když se úplně neotevřete, pozná na vás, že vám není dobře. Díky vládnoucí Luně má tohle znamení silnou ženskou energii, takže je pro něj přirozené chovat se ochranitelsky a nápomocně.

Je to nejlepší kámoška, a navíc velmi loajální. Proto nemusíte mít obavy, že by vás někdy opustila. Naopak společně zestárnete. Jde totiž o to, že Raci obecně berou všechny své vztahy vážně a protějšky, tedy kamarády nebo partnery, opouštějí jenom tehdy, když jim ublíží.

Zdroje: www.prosieben.de, citymagazine.si