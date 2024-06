Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty

Kdo zažil nevěru na vlastní kůži ví, že to není nic pěkného. Stala se vám taková věc ve vztahu? A třeba i vícekrát? Tak jestli jste se narodila v tomto znamení, máte na chlapy zkrátka smůlu. Nevěrní muži budou vaším celoživotním problémem.

Zjištění, že vás partner podvedl, je srážka s životní realitou, která vás leckdy srazí až na samotné dno vaší sebedůvěry. Když se vzpamatujete, říkáte si, už nikdy víc. Přesto některé ženy nevěra dostihne i v dalším vztahu.

Máte s takovými životními patáliemi opakovanou zkušenost? Říkáte si, co děláte špatně? Pokud jste se narodila v jednom z následujících tří znamení zvěrokruhu, možná najdete odpověď ve hvězdách.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Obecně jsou lidé narození ve znamení Býka optimisté a pohodáři. Tedy jenom do chvíle, než mají pocit, že je něco jinak. Žena Býk zpozorní, když muž začne místo společného večerního lenošení u televize, což je pro Býka typická aktivita, chodit do posilovny.

Ještě větší pochybnosti ji přepadnou, pokud odmítne její skvělou kuchyni. A co teprve jeho reakce. Býci si totiž obvykle neumí správně vyložit smysl partnerových poznámek. Ostatně, jak víme, ženy jsou v tomhle mistři.

Co jiného v tom může být, řekne si žena Býk, než že mě podvádí. A takhle nějak vznikají první konflikty. Chlap se marně a třeba i pravdivě snaží vysvětlovat, že přibral, proto ta posilovna a méně jídla. Zbytečné. Jak dlouho si myslíte, že takovou bezdůvodnou nedůvěru vydrží? Přesně tak dlouho, dokud ji nepromění v důvodnou.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

O lidech narozených ve znamení Kozoroha je známo, že milují pravidla a mají až výjimečný smysl pro povinnost. Kromě toho jsou takovým hlasitým svědomím všech, kteří pravidla nedodržují. A teď si milé Kozorožky představte partnerovo nadšení, když za ním budete neustále chodit a říkat mu, zase sis po sobě neuklidil to a to, zase jsi nezařídil to a to. My víme, že za to může váš onen zmíněný smysl pro povinnost, ale tím své neustále omílání jeho nedostatků nezmírníte.

Časem se pochopitelně naštve a může i odejít. Možná ještě zásadnějším problémem pro vztah ve vašem případě bývá i skutečnost, že se chováte poněkud odtažitě až chladně. A tak není divu, že se váš partner může cítit odmítán a intimitu blízkosti, kterou potřebuje, půjde hledat jinam.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Tak nejdřív vás milé Panny pochválíme. Jste totiž považovány za pracovité, inteligentní a vždy dotahující své úkoly až do zdárného konce. Pro své blízké byste se rozkrájely, což další z typických znaků tohoto znamení. No a teď proč s vámi žití může být občas nesnesitelné. Nejenom, že jste velké plánovačky, ale běda, když se při realizaci vašich cílů něco změní. Takové věci špatně rozdýcháváte a dusno v duši přenášíte i na partnera.

Zbytečný povyk kvůli kravinám je proti srsti každému chlapovi. Jelikož jste spíš analyticky založené, chybí vám citová vřelost. A co si budeme povídat, muži potřebují ženu, která občas udělá nějaký spontánní flirt, zkrátka dá jim najevo, že ji zajímají. To je jeden z důvodů, proč se partner začne poohlížet jinde.

Co uděláte vy, milé Panny, když už máte tušení podložená důkazy? Strčíte hlavu do písku a čekáte, jestli ho to nepřejde. Netvrdíme, že se to nemůže stát. Ale pak je zde druhá možnost, že když mu takové chování prošlo jednou, bude je zkoušet pořád. Když může...

