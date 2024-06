Externí autor 15. 6. 2024 clock 3 minuty

V posledních měsících jste tvrdě pracovali a taková snaha bude po zásluze odměněna. Do konce června můžete čekat povýšení. Tedy pokud jste se narodili v následujících znameních zvěrokruhu.

Konečně se vám začínají plnit profesní sny, které vás posunou na kariérním žebříčku zase o stupínek výš. Zasloužili jste si to.

Práce hraje v našich životech obvykle zásadní roli, a to už jenom proto, že v ní trávíme většinu dne. A co si budeme povídat, ne vždy se najde slušný šéf, který i přes naše nasazení je ochoten uznat, že máme navíc.

Tentokrát mají tři znamení zvěrokruhu štěstí a na konci června se mohou radovat z povýšení. A která to jsou?

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Milí Lvi, o vás se obecně ví, že dokážete velké věci. Jste ambiciózní a umíte vzít pořádně za práci. Konečně to vypadá, že si vás někdo kompetentní všiml a uzná nejenom řečmi, ale i činy, že byste si zasloužili povýšení. Vaše kariéra tak rozhodně nestagnuje, ale naopak dostala nový směr, a to je moc dobře.

Vaši zaměstnavatelé konečně uznali, že máte dostatek schopností k vedení týmu, a to nejenom po profesní stránce, ale i lidské. Zkrátka umíte se chovat, a to jak k nadřízeným, tak i podřízeným. Navíc nesnášíte nespravedlnost a za svůj tým se vždycky dokážete postavit.

Mimochodem, jako hrdí Lvi vždycky musíte být v centru pozornosti, kterou si náramně užíváte. A konečně někdo přišel na to, že tohle je vaše přirozenost a nikoli nadutost. Kromě toho se nechováte povýšeně, ale snažíte se o přátelské chování, které ostatní respektují, proto je velká šance, že vás budou brát i jako šéfa. Tak hodně štěstí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Pro zrozence ve znamení Štíra je letošní rok jaksi upracovaný. A následuje velké ALE, protože vás ani nenapadne přemýšlet o tom, že máte tolik práce, vlastně dřete jako mezci a děláte spoustu činností navíc. Vy to tedy možná nezaregistrujete, ale někdo ano a ten vás po zásluze odmění.

O Štírech se ví, že jsou ambiciózní a udělají všechno pro to, aby ze spodních kariérních příček firmy rychle vyšplhali na ty horní. Vede je k tomu nejenom snaha o úspěch, ale také fakt, že nesnášejí, když jim někdo zadává úkoly. A s touhle neřestí se vyrovnávají lépe, když oni sami mohou úkolovat druhé.

Když se to vezme kolem a kolem, není důvod, proč by vás, vážení Štíři, nadřízení neměli povýšit. Umíte analyzovat, hledat cesty z problémů, snadno se vypořádáte s konflikty a umíte se rychle a hlavně správně rozhodovat. S vámi jdou věci tak, jak mají, proto vám to ve vedoucí pozici bude slušet. Tak si užijte své zasloužené vítězství.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Vážení Kozorozi, vy jste klasičtí kariéristé. Jde vám o to, abyste se vyšplhali co nejvýš. Ostatně, k tomu vám napomohou i planety Uran a Jupiter, které napovídají úspěšné, zejména pracovní období. Jenže problém je, že vy jste ochotni pro své povýšení udělat cokoli.

Tedy, ne že byste nepracovali, o tom žádná. Makáte fakt dost, ale vaše obavy z toho, že se na vás s lepším místem zase nedostane, vás nutí uchýlit se k poněkud bezskrupulózním krokům na úkor některých, stejně dobrých kolegů.

Když to bude třeba, neštítíte se ani drobných podvodů, abyste dosáhli svého. A vy toho dosáhnete, i když, za jakou cenu? A bude vás taková práce ještě těšit?

Zdroje: www.prosieben.de, my.astrofame.com