11. 8. 2024

Jestli vás tíží samota, nevěšte hlavu. Zejména pokud jste se narodili v jednom z následujících tří znamení. Hvězdy totiž říkají, že v průběhu půl roku potkáte někoho, s kým zažijete lásku jako trám a váš život se změní.

Pro lásku neexistují žádná pevná pravidla, žádný vzor ani datum, kdy najdete toho pravého nebo pravou. I když by si většina lidí přála, potkat svůj protějšek ideálně dnes, zítra nebo pozítří, někdy se vyplatí zůstat trpělivý a počkat.

Ostatně, co to je půl rok v plynutí času. Vlastně skoro nic. Uteče totiž jako voda. A nikde není psáno, že by se ta vaše láska jako trám nemohla zrodit právě na jeho začátku. Nechte proto věcem lásky volný průběh a pojďte se podívat, jestli i vám někdo rozehřeje okoralé srdce.

Beran ( 21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, vaše vášnivá a dobrodružná povaha má v letošním roce zelenou. Planety se pro vás seskupily v nastavení, díky kterému posílíte svoje sebevědomí a šarm, takže se stanete pro své potenciální partnery neodolatelnými.

Jupiter rozšířil vaši sociální bublinu, takže zájem o vás je vskutku značný. Dobře ale sledujte a vnímejte signály toho, kdo projevuje touhu s vámi být víc než jenom kamarád či kamarádka.

Teprve teď, kdy se léto překlopilo do své druhé poloviny, začíná být ta správná konstelace na to, abyste potkali lásku jako trám, která vám obrátí život doslova naruby.

Běžte příležitostem naproti. Buďte autentičtí a upřímní, tak totiž k sobě přitáhnete protějšek, který tyhle vlastnosti ocení. A také nezapomínejte na to, že láska si vás obvykle najde, když to nejméně čekáte. Proto se nechovejte jako na lovu, ale věnujte se i činnostem, které máte rádi a buďte otevření novým zážitkům.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Vážení Střelci, těšte se, protože se blíží změna vašeho statusu. To by vám ale vzhledem k vaší dobrodružné povaze nemělo dělat problém. Říká se o vás, že jste optimistické děti štěstěny. Na romantické lince vás postrkuje vládnoucí planeta Jupiter.

Už nějakou dobu sice randíte, ale ještě pořád to není ono. Rádi byste konečně potkali lásku jako trám, neboli protějšek, se kterým do sebe zapadnete jako dvě ozubená kolečka. Hvězdy říkají, že se právě nacházíte doslova pár kroků od svého životního štěstí.

Jenom pro ně musíte něco málo udělat. A sice na rovinu říct, co čekáte a co jste schopni dát. Máte svobodomyslnou povahu. To je sice fajn, ale ve vztahu tenhle detail může trochu skřípat. Takže se připravte na to, že pro lásku jako trám budete muset učinit pár kompromisů. Dobrodružné zážitky jsou fajn, ale stabilní vztah s tou správnou osobou je ještě lepší.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Není překvapením, že klíčovými tématy znamení Vah jsou harmonie, rovnováha a spravedlnost. A tyhle tři body se brzy protnou i ve vašem milostném životě. Příznivou konstelaci má na svědomí planeta Saturn, která přináší stabilitu, a Neptun, jenž vám pro změnu dodává jakési magické kouzlo.

Díky těmto aspektům pro vás bude snazší se spojit s někým, kdo sdílí vaše hodnoty a sny. Zejména začátek podzim se ukazuje jako správný čas pro setkání s výjimečnou osobou, z něhož se vyklube láska jako trám.

Než se tak stane, rozhodně se nevyhýbejte společenským událostem a setkáním, která vám mohou přinést do života mnoho nových podnětů.

Zdroje: www.prosieben.de, astrotalk.com