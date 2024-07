Externí autor 25. 7. 2024 clock 4 minuty

Některá jména zní atraktivněji než jiná. Dodávají totiž svým nositelkám obrovskou přitažlivost a energii. Někdy se tomu také říká vibrace jména. Podívejte se, jestli mezi následujícími pěti jmény, která působí na muže jako magnet, najdete i to své.

„Přitažlivě zní ta jména, která jsou buď francouzská nebo z tohoto jazyka vycházejí,“ říká zakladatelka interaktivního portálu Baby Name Wizard (Průvodce jménem dítěte) a autorka stejnojmenné knihy Laura Wattenbergová. Na druhé příčce se podle ní dlouhodobě drží italská jména. A jak je to u nás?

I když jsou pro nás stále důležitá česká jména, objevují se i taková, která vycházejí z cizích jazyků, mají s nimi dávnou historii a i v češtině znějí libozvučně. Podívejte se:

Natálie

Tohle jméno pochází z latiny a vzniklo ze slovního spojení „dies natalis“, neboli den narození, přeneseně den narození Páně. Původně je dostávaly pouze dívky, které se narodily o Vánocích.

Natálie bývá svůdná kráska, která dokáže zlomit srdce spoustě mužů. Má ráda pozornost, peníze a luxus života na vysoké úrovni. Řekli byste povrchnost sama. Jenže uvnitř se skrývá nejenom věrná, ale také soucitná a čestná žena, která nade vše miluje svoji rodinu a nedá na ni dopustit.

Eliška

Jméno hebrejského původu je nejspíš odvozené od jména Elíšéwah. To znamená něco jako přísahám na svého Boha, anebo Bůh je má přísaha. Může se však také jednat o domáckou podobu jména Elisabeth.

V každém případě je Eliška okouzlující žena, která si svůj půvab udržuje až do pozdního věku. Není divu, že se za ní každý muž ohlédne, ať je jí dvacet nebo čtyřicet, a má o ni zájem. Budiž jí ke cti, že svých předností nezneužívá. Naopak se snaží chovat nenápadně a chrání si své soukromí. Zajímavé je, že nositelky tohoto jména potřebují v dětství rodičovskou oporu, aby pak byly v dospělosti samy schopny rozdávat lásku ostatním.

Sofie

Nepochybně uznáte, že libozvučně znějící je i jméno Sofie, které je řeckého původu a znamená moudrost. V češtině mu odpovídá Žofie, která v dnešní době už tolik obliby nezískává. Na rozdíl od ní Sofie působí mnohem přitažlivěji. S muži to umí, protože je chytrá, mohli bychom říci, až mazaná. Zpočátku se tváří rezervovaně, ale dobře ví, že právě tento postoj v mužích vzbuzuje nutkavou touhu se dopátrat toho, co se skrývá pod slupkou oné záhadné krásky.

Nutno dodat, že je komunikativní, společenská a velmi zvídavá. Když na to přijde, je to pořádná romantička, se kterou je vždy zábava. Ovšem do křehké květinky mívá daleko. Umí být pořádně odvážná.

Viktorie

Jako první vás nejspíš napadne latinské victoria, neboli vítězství, od kterého Viktorie odvozuje své jméno. Tahle vítězná žena je pořádná individualistka, která k sobě potřebuje někoho, kdo porozumí její složité duši. I proto zůstává dlouho sama. Možná to bude i její nezávislostí a odmítáním autorit, se kterým se potýká už od dětství.

O tom by nejspíš mohli vyprávět mnozí rodiče Viktorek. Svou neústupnost totiž dokáže vyhrotit do té míry, že se s blízkými rozchází ve zlém. Na druhou stranu je velmi inteligentní a dokáže se o sebe postarat. Oplývá finanční gramotností, s penězi zachází opatrně a nouzí proto netrpí.

Kristýna

Žena s tímto jménem neprohrává. Obvykle je přátelská, empatická a kamarádkám i partnerům věrná. Lační po vědění, takže neustále něco studuje, učí se a ráda hledá nové informace k předmětům jejího zájmu. Jako mladá a nezkušená může být trochu povrchní, ale to se změní s přibývajícími roky. Kristýnám to sluší v umělecké branži.

Tohle jméno pochází z řeckého christianos, což v překladu znamená křesťan nebo křesťanka.

Zdroje: www.horoskopy.cz, www.laurawattenberg.com