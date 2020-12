Masový vrah Pol Pot mučil intelektuály, protože sám nedokončil školu

Každý člověk potřebuje kapku sebevědomí, aby v životě zaznamenal úspěch. Kambodžského vůdce Pol Pota však "sebeláska zcela zbavila lidskosti", míní francouzský psychoanalytik Jean Artarit, který se pokusil diktátorovu osobnost blíže rozebrat.

"Když Pol Pot prohlásil, že buvoli jsou lepší než lidé, protože aspoň pracují bez toho, aby si na něco stěžovali, byl to jeden z příkladů jeho nehumánnosti," uvedl Jean Artarit. Vůdce Rudých Khmerů byl podle něj narcistickou osobností, což se projevilo megalomanstvím a paranoidním pronásledováním domnělých nepřátel.

Narcisté nevnímají lidi kolem sebe, a dokonce popírají i vliv rodičů na svůj život. To se jasně projevilo v roce 1978, když Pol Pot v rozhovoru pro jugoslávský tisk tvrdil, že pochází z chudé rolnické rodiny. (Zdroj: english.cambodiadaily.com/news/, únor 2017)

To byla přitom naprostá lež. Pol Potovi rodiče měli vazby na královskou rodinu, jeho bratranec získal v královském paláci angažmá jako tanečník a jedna z jeho sester se do nejvyšších kruhů rovnou provdala. Sám Pol Pot, rodným jménem Saloth Sar, byl v roce 1948 poslán na studia do Paříže. Právě zde se seznámil s radikálními myšlenkami komunismu, ale také rasismu. Začal si říkat Pol Pot, což v překladu znamená "Původní Kambodžan".

Ve škole se mu přitom nevedlo tak, jak si profesoři představovali, a domů se vrátil bez diplomu. Zkrátka propadl u zkoušek. Toto selhání mělo patrně zásadní vliv na další rozvoj jeho osobnosti. Odmítl si připustit, že chyba byla na jeho straně. Za jeho neúspěch z jeho pohledu mohl špatně nastavený systém školství. (Zdroj: www.lotsofessays.com/viewpaper/1691161.html)

Zdroj: Shutterstock.com

Po dvou dekádách politické agitace, která vyvrcholila občanskou válkou, se Rudí Khmerové ujali vlády. Mezi lety 1975 a 1979 v důsledku krutého režimu zemřelo přes 2 miliony Kambodžanů. Pol Pot doslova zúročil myšlenky převzaté v Paříži od extrémní levice i pravice: zrušil obchod i měnu, obyvatele měst vystěhoval na venkov, soukromé vlastnictví omezil na pár základních drobností a tvrdě zakročil proti národnostním menšinám. Nejhůře se ale pomstil lidem, kteří na rozdíl od něho dokázali vystudovat vysokou školu. Mučení a poprava čekali vesměs každého, kdo nosil brýle.

Na tzv. vražedných polích byli odsouzenci stříleni, ubíjeni motykami a mačetami, někteří byli ušlapáni slony. Vpád Vietnamců na přelomu roku 1978 a 1979 sice režim Rudých Khmerů svrhl, ale s viníky se nikdo nevypořádal. Pol Pot žil ještě dalších 19 let v horách, než ho zastihla přirozená smrt. (Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot)