Půvabná blondýnka, jedna z nejkrásnějších a nejlepších polských hereček a sex idol východního bloku byla snem mnoha mužů. Těm, kterým dala své srdce ji zklamali, filmová sláva jí štěstí nepřinesla, půvab jí změnil život, poznamenal její vztahy. Vzpomenete si na ni jako zdravotnici „Rudý plamínek“?

Mohla být učitelkou

Apolonia „Pola“ Raksa poznala útrapy války nejen v titulku zmíněném seriálu, ale na vlastní kůži jako dítě. Narodila se v Lidě, polském Nowogródskem vojvodství (pozn. v roce 1939 začleněno do Běloruské SSR) dne 14. dubna 1941. O dva roky později rodiče z Němci obsazeného území utekli do Lesnice nedaleko Vratislavi (dnes její čtvrť).

Pola v době dospívání vyrůstala v nádhernou dívku. Už na střední škole jí kamarádi naznačovali, že se narodila pro předváděcí mola nebo divadelní jeviště. Ona po žádné slávě netoužila. Začala studovat polskou filologii na vratislavské univerzitě. Možná by do konce života učila polštinu a byla by platonickou láskou svých studentů, kdyby…

Když rozhodne náhoda

Vysokoškolačka Pola si jednou zašla do kavárny, kde si její krásy povšimnul reportér týdeníku Cesta kolem světa, který se tam stavil na kafe. Dokázal ji přesvědčit, aby se nechala fotit pro časopis Dívka týdne. Když se objevila na titulní stránce, zaujala režisérku Mariu Kaniewsku, která hledala herce pro svou dobrodružnou komedii pro mládež Satan ze sedmé třídy (1960). Nabídla jí roli Wandy…

Film měl nebývalý úspěch a trhal rekordy návštěvnosti také díky tehdy neznámé devatenáctileté blondýnce Pole, do které se poté zamiloval snad každý náctiletý kluk. Po dalším úspěchu ve filmu Skutečnost (1961) v roli Maryšky se po zralé úvaze rozhodla studovat herectví.

Po promoci na Národní filmové škole v Lodži (1964) získala angažmá v tamním divadle, poté ve Varšavě a šla z jedné filmové role do druhé. Stala se velmi oblíbenou a uznávanou herečkou. „Slávu“ doma, ale také ve východním zahraničí jí přinesla role rusovlasé zdravotnice Marusji – Ogoňok v seriálu Čtyři z tanku a pes (1966–1970). Původně se ji prý obávala přijmout, aby nebyla doma vnímána jako „Ruska“, která si získá srdce polského velitele tanku. Ač je seriál některými považován jako poplatný své době, díky skvělému hereckému obsazení se stal velmi populární a Pola se navzdory svým obavám stala „miláčkem“.

Krása prokletím

Její půvab ji poslal na cestu, na kterou se vydat nechtěla, ale stal se pro ni i jakýmsi prokletím. Uvízla totiž ve škatulce hezkých, milých a prostinkých žen jako partnerka mužských hrdinů. Toužila ale ztvárnit ženy různých charakterů, věřila, že by je dokázala zahrát, ale takové role nedostávala. Její jedinou zápornou postavou byla vražedkyně v detektivním seriálu Kapitán Sova na stopě, kterou diváky pobouřila.

Ani v osobním životě nenašla to, po čem toužila, a to být oddanou a milující manželkou a matkou. Jako dvaadvacetiletá při natáčení potkala režiséra a scénáristu Andrzeje Kostenka, za něhož se v roce 1964 provdala. Matkou se stala o tři roky později, když porodila syna Marcina. Manželství ale provázela neuvěřitelná Kostenkova žárlivost, značně proto omezoval její natáčení. Ač ji podváděl i když byla těhotná, jak vyšlo najevo po několika letech, během manželství na něho „prasklo“, že se vyspal s hotelovou pokojskou. Šestileté manželství zdrcená a zklamaná Pola ukončila rozvodem.

Krása prokletím ještě jednou

Po rozchodu s Kostenkem zpočátku prý neměla snadné navázat vztah, protože byla pro veřejnost partnerkou Janka, tedy jeho představitele Janusze Gajose, jak se kdysi svěřila v polském tisku. V 80. letech prožila krátký vášnivý románek s hercem Bogusławem Lindou. Ten však byl bohém s příliš velkou nákloností k ženám. Po roce skončil další vztah, a to s režisérem Markem Piwowskim. Dle jeho slov „zbožňování“ mužů nenesla dobře a uzavírala se do sebe.

Po neúspěchu v osobním životě se v polovině 90. let zcela stáhla z veřejného života do ústraní svého domku v malé vesničce nedaleko Varšavy. Přerušila kontakty s lidmi z herecké branže, neposkytovala žádné rozhovory a přestala o sobě dávat vědět. Dle přátel tam konečně našla klid. Dnes si 82letou „Marusju“ v Polsku stále připomínají.

close info Facebook / Facebook zoom_in Polu si Poláci stále připomínají, nejčastěji jako Marusju, tedy roli, ze keré měla herečka obavy

Zde je jedna z posledních fotografií. Na další se můžete podívat v galerii.

close info Facebook / Facebook zoom_in Apolonia Raksa je pro Poláky stále krásnou hvězdou, ač se z pozlátkového světa, který jí štestí nepřinesl, vytratila

