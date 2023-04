Příběh ztraceného díla amerického abstraktního malíře Paula Jacksona Pollocka není jen pouhé „důchodce našel v garáži…“ Je jako detektivka. Na rozluštění jeho záhadného zmizení pracoval soukromý detektiv, zkoumali ho forenzní specialisté. Prověřit pravost stálo nemalé peníze, ale vyplatilo se to.

Garáž plná krámů

Jistý pan Scottsdale z Arizony se chystal do domova důchodců. S vyklízením garáže mu pomáhal soused. Ten našel v hromadě krámů plakát basketbalového týmu L. A. Lakers s podpisy. A tak vlastně začala cesta Pollockova obrazu z garáže do aukční síně. Soused totiž zavolal Joshe Levina, majitele stejnojmenné aukční síně. Ten ho ocenil na tři sta dolarů. Mnohonásobně cennější překvapení ho však čekalo v garáži.

Aniž by tušil, měl starý pán v garáži mezi krabicemi plných všeho možného i sbírku moderních obrazů. Když se jimi Levine probíral, všimnul si jedné malby z barevných stříkanců a vírů. „Když jsme se probírali tou hromadou a došli až k tomuto poslednímu kusu...“ vyprávěl pak pro CNN Levine, pomyslel si: „Bože, to vypadá jako Jackson Pollock!“

Záhadné souvislosti

Levine si umělecká díla odnesl domů. Sbírka obrazů moderního newyorského umění mu do prostředí nebraské Arizony vůbec nezapadala. Tři měsíce ležely obrazy v jeho kanceláři, zatímco se snažil najít souvislosti a pozadí záhadného objevení – jak věřil Pollockova – obrazu. K vyřešení záhady mu totiž nestačila jen jeho analýza. Nejprve proto kontaktoval právníka pana Scottdaleho. Ten ho navedl na důležitou stopu. Tou byla nevlastní sestra Jenifer Gordon Cosgriffová. Ta byla jako newyorská velká dáma považovaná za černou ovci rodiny. Od 50. let se stýkala s uměleckou smetánkou a pohybovala se ve stejných společenských kruzích jako Pollock. Tato informace se stala odrazovým můstkem pro další pátrání.

Na Pollockův obraz z arizonské garáže se můžete podivat na videu

Zdroj: Youtube

Z cigaretového kouře do prachu garáže

Avšak vodítko Cosgriffová-Pollock k prokázání původu obrazu nestačilo. Cesta za prověřením pravosti obrazu byla nákladná a Levine za to utratil desítky tisíc dolarů. Probíral se dopisy a najal si i soukromého detektiva s cílem zjistit, kde Cosgriffová mohla obraz získat a jak se ocitnul v arizonské garáži. A peněz nelitoval. Když v roce 1992 nevlastní sestra pana Scottsdaleho zemřela, on jednoduše sbalil její věci a odvezl je na míle daleko do své garáže, kde ležely až do roku 2016. Během pátrání také vyšlo najevo, že Cosgriffová navštěvovala Pollockovy výstavy. To Levinemu stačilo.

Ve chvíli, kdy měl Levine potvrzené všechny souvislosti, svěřil obraz do rukou forenzních odborníků k analýze, což ho stálo 50 tisíc dolarů. Ti po prozkoumání barvy potvrdili, že je malba jednou z Pollockových kvašů – specifického stylu malby vodovými barvami s krycí bělobou a pryskyřičným pojivem, které malíř používal v letech 1945-1949. Následovalo několikatýdenní ruční restaurování, kdy bylo nutné vyčistit zažloutlá, původně světlá místa od cigaretového kouře. Dílo viselo v domě, kde se scházeli silní kuřáci, což tehdy dle Levineho nebylo u umělců nic neobvyklého.

A tak skončil příběh jednoho Jackson Pollockova (1912-1956) obrazu, jehož aukční cena byla odhadnutá až na 15 milionů dolarů.

Zdroje: edition.cnn.com, www.youtube.com