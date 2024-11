Pobřeží bylo na dohled. Gela II, loď ztěžklá nákladem, se k němu ale nedokázala přiblížit. Houpala se na vlnách jako skořápka od ořechu. Pak něco zapraskalo. Námořníci v tu chvíli věděli, že je konec. O pár minut později jejich bárka klesla ke dnu, aby ji o tisíce let později objevili archeologové.

Psal se rok 1988, kdy tým mořských průzkumníků našel asi 300 metrů od pobřeží Gela na Sicílii 2600 let starý vrak. Na první pohled nevypadal nijak zajímavě. Zakreslili ho tak do mapy a dál se o něj nestarali. To však byla chyba.

O dvacet sedm let později jejich kolegové blízko něj objevili doslova poklad. Několik desítek ingotů, kovových odlitků, sloužící jako základní surovina pro další zpracování. Slitky byly vyrobeny z orichalku, vzácného kovu, který byl zmíněn již v antické literatuře.

Vědci byli nadšení. Drželi v ruce něco, co považovali za již dávno ztracený a mýtický materiál, i přestože byl ve starověku druhý nejcennější po zlatu. Zároveň se podle pramenů těžil především v Atlantidě.

Vzácný kov

Řecký filozof Platón například píše, že vnitřní zeď obklopující citadelu Atlantidy s Poseidonovým chrámem „blikala červeným světlem orichalku.“ Také uvnitř svatyně byl tento kov doslova na každém kroku. Tvořil ho i sloup, na němž byly napsány Poseidonovy zákony.

Třpytivý materiál zmínil také Hésiodos a v homérském hymnu věnovaném Afroditě v roce 630 př. n. l., Plinius starší, Cicero nebo Vergilio.

Celá staletí vědci spekulovali o tom, z čeho konkrétně byl orichalkum složený a jak se vyráběl. Podle starých Řeků ho vynalezl Cadmus, řecko-fénická mytologická postava, zakladatel a první král Théb. Měl ho zhotovit ze zlata a mědi.

Mýtický materiál

Nyní, díky vraku lodi, která kov převážela, se zdá, že jeho tajemství bylo odhaleno. Laboratorní analýza rentgenovou fluorescencí ukázala, že potopené ingoty z Gely se skládají ze 75–80 % mědi, 15–20 % zinku a menšího procenta niklu, olova a železa. Je v nich také stopové množství stříbra, antimonu, arsenu, vizmutu a dalších prvků.

Vědci se dále domnívají, že materiál mířil z Atlantidy na Sicílii do dílen, kde se z něj vyráběly jemné předměty jako ozdoby a dekorace. Kvůli bouři ale loď do cíle nedorazila.

Aktuální cíl odborníků ve spolupráci s místní vládou je vyzvednout bárku, měřící 15 metrů na délku a 5 metrů na šířku, na pevninu. Doufají, že jim prozradí více nejen o starověké obchodu, ale také pomůže pochopit dávné mýty a legendy, které se stávají realitou.

Zdroje: www.actualno.com, www.greekcitytimes.com, www.ancient-origins.net, www.archaeology.wiki