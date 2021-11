Polykači mečů: Jak probíhala smrtící zábava dříve? Středověk měl svůj postoj

Polykání mečů je nebezpečným koníčkem.

Touha předvést něco, co obyčejný člověk neumí, se táhne světem showbyznysu odnepaměti. Šokujícím výkonům přecházejí léta tvrdého tréninku, při kterém může jít někdy o zdraví, nebo dokonce o život. Příkladem jsou akrobaté, provazochodci nebo třeba polykači mečů.

Polykač mečů samozřejmě žádný meč přímo nespolkne, ale prostrčí jeho ostrou čepel ústy přes jícen až do žaludku. I to stačí k tomu, aby se divákům zatajil dech. Lidské plémě je zajisté vynalézavé a hravé, ale přesto se neubráníme otázce, jak někoho proboha mohlo napadnout strkat si meč do krku?

Žhavé uhlí, hadi, hřebíky a meče

Historikové jsou přesvědčeni, že polykání mečů se praktikovalo už před 4000 lety v Indii. Původně ovšem nesloužilo k pobavení publika, ale ke zlepšení koncentrace mysli. Fakíři v rámci svých meditací chodili po žhavém uhlí, mazlili se s kobrami, uléhali na lože plné hřebů a k tomu občas polykali meče. Získávali tak božskou sílu a podporovali tím svůj duchovní růst.

Díky rostoucím obchodním cestám se tato podivná disciplína postupně rozšířila do Číny a Japonska, později také do Řecka a Říma, až ji znaly všechny starověké kultury. Duchovní aspekt se z ní ale kdesi po cestě vytratil. Polykání mečů se stalo doménou bavičů, kteří si potřebovali vydělat nějaký ten měďák.

Katolické církvi se taková zábava pranic nelíbila, takže během středověku jste v Evropě na mnoho polykačů nenarazili. Svou někdejší slávu oprášili až na konci 19. století, kdy přišly do módy cirkusy a panoptika.

Zajímavostí je, že obdobu polykání mečů znali také američtí indiáni. Ti ovšem neměli k dispozici meče, takže si strkali do krků šípy. Podobně jako fakíři tak činili za účelem dosažení vyšší duchovní úrovně. Byla to především záležitost šamanů a válečníků.

Doma to nezkoušejte

Polykání mečů ovšem není koníčkem, který by se obešel bez rizik. Dokonce i zkušeným profesionálům hrozí, že jim čepel poraní hrdlo a rána se nepěkně zanítí. Podle výsledků průzkumu zveřejněných v odborném časopise British Medical Journal ke zraněním dochází především tehdy, kdy je polykač při představení či tréninku nečekaně vyrušen nebo se snaží spolknout více mečů najednou. Praktikování polykání mečů navíc často provázejí bolesti hrdla či krvácení z trávicího traktu. V případě vnitřního poranění hrozí dočasná ztráta hlasu a nemožnost polykání tuhé stravy. Nejčernější scénář pak musí počítat i s porušením životně důležitých orgánů - meč je totiž veden mezi plícemi těsně okolo srdce.

Není proto divu, že porotci v britské talentové soutěži doslova vstali ze židlí, když jeden ze soutěžících s mečem v útrobách předvedl rovnou i akrobatické kousky u tyče. Schválně, vydržíte se na jeho výstup dívat až do konce?

