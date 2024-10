Externí autor 17. 10. 2024 clock 3 minuty

Když Lenka zjistila, že ji manžel podvádí, neváhala použít všechny prostředky k pomstě. Dnes už ví, že zašla příliš daleko. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu tou, kdo zničí dva životy kvůli nevěře,“ říká. Tady je příběh naší čtenářky.

Vše začalo nenápadně. Petr (40), její manžel, začal chodit z práce později než obvykle. Zpočátku to Lenka přičítala novému projektu, o kterém se zmínil. „Věřila jsem mu. Proč taky ne? Byli jsme spolu deset let a nikdy mi nedal důvod pochybovat,“ tvrdí.

Zlom nastal, když jednoho večera zapomněl zamknout svůj telefon. „Nechtěla jsem špehovat, ale ta zpráva prostě vyskočila na obrazovce. 'Už se nemůžu dočkat zítřka, lásko.' Podepsaná byla Tereza.“

Detektivní práce

Lenka se rozhodla jednat. Nejprve „špehovala“ manžela sama, později si dokonce najala soukromého detektiva. „Stálo to majlant, ale potřebovala jsem vědět pravdu,“ tvrdí. Během několika týdnů měla v rukou fotografie dokonce i video Petra s mladou kolegyní. „Bylo jí 25. O deset let mladší než já. Blondýnka s postavou modelky. Cítila jsem se jako stará, ošklivá troska.“

Plán pomsty

Místo okamžité konfrontace se Lenka rozhodla pro jinou cestu. „Chtěla jsem, aby trpěli. Aby pocítili bolest, kterou jsem cítila já,“ přiznává. Začala nenápadně anonymními emaily na Terezinu pracovní adresu s náznaky na její poměr s ženatým mužem. A kopii poslala vedení firmy. „Věděla jsem, že to způsobí rozruch. A způsobilo.“ Tereza čelila ve firmě šikaně a narážkám. „Petr mi jednou večer vyprávěl, jak má jeho chudák kolegyně problémy v práci. Musela jsem se hodně ovládat, abych se nezačala smát.“

Petr dlouho netušil, že e-maily rozesílá jeho žena. Měl za to, že je to někdo ze závistivých kolegů. Aby ne! Jeho jméno nikdy nezmínila a Lenka navíc hrála roli milující manželky dokonale. „Každé ráno jsem mu chystala snídani a líbala ho na rozloučenou. A každý večer jsem plánovala, jak mu zničím život.“ Jenže to nejhorší mělo teprve přijít.

Eskalace situace

Lenka postupně přitvrzovala. Poté, co zjistila, že se její manžel s milenkou schází u nich na chatě v zahrádkářské kolonii za městem, s pomocí detektiva tam instalovala skrytou kameru. A i když si záběry musela počkat několik týdnů a ani nebyly příliš kvalitní, aktéři intimní schůzky byli poznat skvěle. Další e-mail s přiloženým videem celé firmě tak na sebe nedal dlouho čekat. „Byl to prý naprostý chaos. Petr zbledl jako stěna, Tereza se rozplakala a utekla. Jejich aférka byla rázem veřejným tajemstvím,“ popisuje Lenka.

Následky byly devastující. Petr přišel o respekt kolegů a možnost povýšení. Tereza dala výpověď a odstěhovala se z města. Jenže vytoužená úleva se nedostavila. „Dosáhla jsem svého. Zničila jsem jim životy. Ale za jakou cenu?“

Hořké prozření

Dnes, s odstupem času, Lenka svých činů lituje. „Myslela jsem, že mi pomsta přinese úlevu. Ale cítím se jen prázdná a špinavá,“ přiznává. „Chtěla jsem, aby Petr odešel. Ale nakonec prosil o odpuštění. Jenže to už bylo pozdě pro nás oba,“ říká s tím, že začala chodit na terapii. „Učím se odpouštět. Nejen Petrovi a Tereze, ale hlavně sobě,“ uzavírá své vyprávění.