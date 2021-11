Poprava Anny Boleynové: Vtip hrdé královny těsně před smrtí vešel do dějin

Poprava Anny Boleynové - autor malby: Johann Ludwig Gottfried

Bylo ráno 19. května 1536 a skotský teolog Alexander Ales nemohl dospat. Zdál se mu strašný sen, ve kterém viděl useknutou hlavu královny Anny Boleynové. Běžel do zahrady, kde potkal biskupa z Canterbury. Ten potvrdil, že šlo o sen věštecký. Anna byla uznána vinnou z cizoložství, incestu a konspirace proti králi, a měla být ještě týž den popravena.

Jindřich VIII. k pohoršení celé Evropy zapudil svou právoplatnou manželku a nadobro svou zemi odtrhl od katolické církve, jen aby se mohl oženit s půvabnou a chytrou Annou Boleynovou. O tři roky později už z jeho lásky nezbylo nic. Anna mu přerůstala přes hlavu. Angažovala se v politice, vystupovala jako jeho spoluvládkyně a očividně se řádně nesoustředila na povinnost přivést na svět mužského dědice. Jediné dítě, které se jí podařilo donosit, byla dcera Alžběta.

Král tehdy nemohl tušit, že zrovna tato holčička se zapíše do anglické historie jako jedna z nejdéle vládnoucích a nejúspěšnějších panovnic. Upřímně by tomu tehdy nevěřil snad ani teolog Ales se svými věšteckými sny. Když Boleynová znovu otěhotněla, Jindřich byl už zahleděn do její sestřenice Jany Seymourové.

Čarodějnice a konspirátorka

Královně to neuniklo, a jednou dokonce svou sokyni přistihla, jak sedí Jindřichovi na klíně. A protože nepatřila k tichým poupatům v koutě, ztropila strašnou scénu. Zanedlouho ze samého stresu potratila. Mrtvé dítě bylo k Jindřichově hrůze mužského pohlaví.

Samozřejmě jí to kladl za vinu. A co víc, začal přitakávat moralistům, kteří ho před pár lety kritizovali za rozvod. Najednou souhlasil s názorem, že je Anna Boleynová čarodějnice a uhranula ho pekelným kouzlem.

Královna očekávala, že se s ní rozvede stejně jako s Kateřinou Aragonskou. Když ji obklopily stráže a vyzvaly ji, aby je doprovodila do Toweru, psychicky se zhroutila. Hned nato ale obklékla luxusní sametové šaty zdobené drahou kožešinou a do vězení se vydala s hlavou vztyčenou.

Král přišel s dalším šokujícím obviněním: Boleynová podle něj udržovala intimní styky s vlastním bratrem a jeho třemi přáteli. K tomu osnovala spiknutí: manžela hodlala odstranit a plánovala se provdat za jednoho z milenců.

Jindřich si dal zkrátka záležet, aby proces nemohl skončit jinak než rozsudkem smrti. Soudci překonali jeho očekávání a navrhli upálit Annu na hranici. Králi se spokojil se stětím. Zmírnění rozsudku navíc působilo jako gesto opravdového gentlemana.

Popravčí byl prý skutečný mistr

Anna Boleynová se nicméně nenechala srazit na kolena a na popraviště se vydala jako dokonalá dáma, oblečená do královského hermelínu. Se strážemi cestou žoviálně žertovala. Jeden z mužů jí prozradil, že král na její popravu najal obzvláště zkušeného popravčího. "Ano, slyšela jsem, že je poměrně schopný," přitakala královna. "A já mám velmi štíhlý krk."

Jana Seymourová se do Jindřichových komnat nastěhovala hned 11 dnů po její smrti. Z výsadního postavení první dámy se však radovala jen rok a půl. Zemřela na poporodní komplikace krátce poté, co králi přivedla na svět vytouženého dědice.

