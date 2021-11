Poprava dusíkem: Nový způsob už schválily tři státy USA. Má však velký háček!

Poprava plynem má být humánnější alternativou smrtící injekce.

Rychlou a pokud možno bezbolestnou popravu kdysi propagoval už slavný doktor Guillotin. Dvě stě let po jeho smrti se západní společnosti stále nepodařilo nalézt stoprocentně humánní způsob, jak sprovodit odsouzence ze světa. Spojené státy nejsou spokojeny ani se smrtící injekcí. Napříště chtějí popravovat dusíkem.

Popravy injekcí se v posledních letech potýkají s vážnými problémy. Tradiční smrtící směs obsahuje omamné látky, které mají odsouzeného uspat, než začnou působit další složky způsobující ochabnutí svalstva a zástavu srdce. Jenže výrobci barbiturátů odmítají své produkty prodávat pro účely poprav, a tak věznice sahají k alternativním uspávadlům, jež ovšem nebývají tak účinné. Důkazem jsou případy, kdy se odsouzenci za plného vědomí pomalu dusili.

Malátnost, mdloby a rychlá smrt

Při usmrcení dusíkem by naproti tomu žádné hrůzné divadlo nemuselo hrozit. Alespoň teoreticky. Dusík člověku neznemožňuje dýchání, jde vlastně o vzduch zbavený kyslíku a ostatních složek. Odsouzenec by tedy normálně dýchal a nepociťoval by žádné nepohodlí, až by se najednou cítil malátný a upadl by do mdlob. Smrt by nastala během pěti minut.

Jak to vypadá v americké popravčí komoře, kde se popravuje smrtící injekcí, vám přiblíží následující video:

Popravu dusíkem zatím schválily tři americké státy: Oklahoma, Alabama a Mississippi. Žádný z nich ale dosud nevyřešil zásadní otázku, jak taková exekuce přesně proběhne. Alabama letos v srpnu oznámila, že pro popravu dusíkem vyvinula účinné zařízení, avšak nezveřejnila detaily. Není tedy jasné, zda budou odsouzenci umírat ve vzduchotěsných komorách, nebo jim bude na obličej nasazena zvláštní maska.

"Vykonání rozsudku smrti prostřednictvím dusíku nevyžaduje složitou lékařskou proceduru ani farmaceutické produkty. Bude potřeba jen maska a nádrž s plynem," píše se v posudku, který pro zástupce nápravných zařízení vypracoval tým profesora Michaela Copelanda.

Podle kritiků se však takový ideální scénář odehraje jen za předpokladu, že vězeň bude spolupracovat a zhluboka dýchat.

"Nedokážu si představit, kdo takovou popravu vykoná. Co když se odsouzenec bude bránit? To mu tu masku nasadíte násilím?" ptá se arizonský advokát a odpůrce trestu smrti Dale Baich.

Veterinářům nedoporučeno

Skeptici dále upozorňují na nebezpečí spojené s možným únikem dusíku do prostor mimo komoru či masku. Plyn je bezbarvý a bez zápachu, takže jeho nadbytek není možné ve vzduchu detekovat. Vykonavatelé rozsudku, personál věznice a svědkové by se tak mohli v případě havárie ocitnout ve vážném ohrožení.

Obavy vyvolává rovněž skutečnost, že Světová společnost na ochranu zvířat v roce 2013 označila usmrcování zvířat s pomocí dusíku za "nepřijatelnou metodu, protože zvířata mohou před ztrátou vědomí pociťovat nepříjemné vedlejší účinky". Jak bude dusík účinkovat na lidi, ukáže až praxe v amerických věznicích.

