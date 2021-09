Jak funguje smrtící injekce: Poprava není tak humánní, jak se traduje

Smrtící injekce neúčinkuje vždy rychle a bezbolestně, jak by měla.

V souladu s hodnotami moderní společnosti by poprava měla být rychlá a bezbolestná. Jednu dobu se zdálo, že se tohoto ideálu dosáhlo s pomocí smrtící injekce. Lékaři ale zjistili opak.

V Evropské unii se dnes s trestem smrti nesetkáme a poslední dobou se od něj ustupuje i v USA, kde už byl zcela zrušen ve 23 státech. V těch ostatních (pokud na hrdelní trest zrovna není uvaleno dočasné moratorium) si odsouzenci zpravidla mohou vybrat mezi smrtící injekcí a elektrickým křeslem, přičemž někdy je v nabídce i zastřelení popravčí četou nebo další metody.

Smrtící injekce se zdá být ze všech tří možností nejhumánnější. Odsouzenec je připoután na lůžko a vykonavatelé rozsudku mu do žil na obou pažích zavedou dvě hadičky. Smrtící látka proudí jen jednou z nich, druhá slouží pouze pro případ, že by první selhala. K vězni je připevněn monitor srdce a pak už se jen čeká, kdy lékař potvrdí smrt.

Někteří vězni se pomalu dusí

Odsouzený by měl teoreticky zavřít oči, pokojně usnout a už se neprobudit. Do žil mu nejprve proudí uspávající barbiturát thiopental, poté následuje bromid pancuronia, který ochromí svalstvo, a nakonec kape chlorid draselný, jenž způsobí zástavu srdce. Smrtící koktejl je tedy důmyslně namíchán - a přesto pokaždé nezafunguje tak, jak by měl.

Lékař Leonidas Koniaris z univerzity v Miami v roce 2007 poukázal na znepokojivé výsledky své studie, ve které se zaměřil na průběh poprav smrtící injekcí ve dvou státech. Barbiturát podle něj není odsouzencům dávkován s ohledem na jejich váhu, a tak se stává, že zapůsobí jen slabě nebo vyprchá příliš brzy. Odsouzenci se pak při plném vědomí dusí v důsledku ochromeného svalstva a jejich utrpení se může protáhnout až na půl hodiny.

Namísto injekce popravčí četa

Kromě dlouhé diskuze o nehumánnosti smrtících injekcí se Spojené státy potýkají ještě s dalším problémem: evropské farmaceutické společnosti v roce 2009 zastavily výrobu jedů, kterými se popravčí injekce plní, a americké věznice tak shánějí vhodný preparát jen velmi obtížně. Mnoho poprav kvůli tomu bylo v posledním desetiletí odloženo. Odsouzenci na tom vydělali pár let života navíc, protože zákon nepřipouští, aby byli popraveni jiným způsobem, pokud si původně vybrali injekci.

Jižní Karolína z tohoto důvodu letos zákon pozměnila a smrtící injekci už nenabízí jako primární způsob popravy. Pokud látka nebude k dispozici, odsouzenci si budou muset povinně vybrat mezi elektrickým křeslem a zastřelením. Tento přístup má však mnoho odpůrců. "Náš stát tímto učinil krok zpět do středověku a já se za to velmi stydím," prohlásil šéf demokratů v jihokarolínské Sněmovně Todd Rutherford s tím, že by se s takovými barbarskými způsoby poprav mělo naopak už jednou provždy skoncovat.

Zdroje: www.ncsl.org, www.novinky.cz, www.denik.cz