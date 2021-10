Operace ženy Jana Lucemburského: Otevřeli ji jen, aby z ní vyjmuli dítě. Přežila

Beatrix Bourbonská

Foto: Anonym / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

V minulosti byly porody vždycky sázkou do loterie. Většinou buď přežilo dítě, nebo žena, a pokud se to podařilo oběma, bylo to považováno za skutečný úspěch, ne-li zázrak. V té době neexistovaly žádné úlevy od bolesti a kromě lékařů prováděly běžně porody porodní báby nebo někdy dokonce kořenářky. O císařském řezu si mohly ženy nechat jen zdát.