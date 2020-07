Hony na čarodějnice v rámci církve:mladá jeptiška poslala na hranici svého kněze

Inkvizitor Sébastien Michaëlis nechal v Avignonu upálit už čtrnáct čarodějnic, případ v Aix-en-Provence je však zcela odlišného charakteru. Kněz svedl mladou nevinnou jeptišku a vehnal do jejího těla démony, kteří ji teď zcela ovládají. Nebohá dívka si nehty drásá kůži, křičí a láme kříže. Viník se na mučidlech ke všemu doznává.

Sedmnáctiletou Madeleine de Demandolx poslali rodiče do kláštera voršilek v Aix-en-Provence poté, co přestali zvládat její emocionální nestabilitu. V Marseille se dokonce šuškalo, že dívka měla milostný poměr se svým zpovědníkem Louisem Gaufridim. Pohledný, asi 35letý farář se do té doby těšil dobré pověsti, ačkoli po něm mnohé voršilky hříšně pokukovaly. Madeleine se nespokojila s pouhým pokukováním a zamilovala se do něj vášnivou - a zakázanou láskou.

Krátce po příchodu do kláštera v létě 1609 začala Madeleine trpět záchvaty, které připomínaly posedlost démonem. Třásla se, škrábala si obličej a vykřikovala nesrozumitelné věty. Tradiční metody vymítání ďábla nezabíraly. Naopak šlo do tuhého, když dívka v jedné ze svých scén označila za původce její posedlosti faráře Gaufridiho.

Ke zděšení matky představené se symptomy posedlosti začaly projevovat také u dalších sester. Najednou se rozvzpomněly, že i v nich Gaufridi vzbudil hříšné sexuální touhy, což nemohlo být způsobeno ničím jiným než ďáblem samým. Ústa božích služebnic byla vmžiku plná obscénních výrazů; jeptišky popisovaly erotické praktiky, které by si ženy jejich stavu nedokázaly samy od sebe ani představit. Bylo jasné, že se jim musely naučit při černých mších pořádaných ďábelským knězem.

Gaufridi vztah s mladou Madeleine vytrvale popíral, stejně jako odmítal nařčení z čarodějnictví. Protože však proti němu nestála jediná svědkyně, ale rovnou celý houf řádových sester, byl postaven před soud. Při krutém mučení se přiznal, že uzavřel pakt s ďáblem, během černých mší sváděl jeptišky a vháněl do jejich těl démony. Všechno, co řekl na mučidlech, později zase odvolal, ale soudci už měli jasno.

30. dubna roku 1611 byl Louis Gaufridi znovu mučen, tentokrát veřejně. Kat ho vytáhl vzhůru na vysoký stožár za ruce svázané za zády, čímž mu vykloubil ruce a zpřetrhal šlachy. Pak ho spustil dolů volným pádem, ale tak, aby se jeho nohy nedotkly země. Kněz byl poté v ukrutných bolestech vláčen pět hodin městem, než konečně dorazil na popraviště. Soudci milostivě dovolili, aby ho kat před upálením uškrtil.

Madeleine de Demandolx se po Gaufridiho smrti jako zázrakem uzdravila, konvent ale musela opustit. V pozdějším věku byla sama dvakrát obviněna z čarodějnictví, a protože na jejím těle soudci našli "ďáblovo znamení", ve svých 60 letech putovala do vězení. Na sklonku života byla propuštěna a dožila u příbuzných. Zemřela ve věku 77 let.