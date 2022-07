Vědci objevili největší rostlinu světa. Je úžasná. Měří 180 km a žije 4500 let

Elena Velímská

Rozkvetlé louky nemusíme obdivovat jen na souši. I v moři jsou husté porosty mořských trav, které dokonce kvetou. Tyto trávy souš za mořského prostředí vyměnily někdy před 70 až 100 miliony lety. Louky v moři patří mezi nejužitečnější ekosystémy na světě. Mořských trav dnes roste v mořích okolo šedesáti druhů. Naprosto jedinečná a neuvěřitelná podmořská louka je však v australské zátoce Shark Bay.

Zvídaví vědci

V mělkých pobřežních vodách některých oblastí na západě Austrálie našla svůj domov mořská tráva Posidonia australis. Tým vědců pod vedením bioložky E. Sinclairové ze School of Biological Sciences and Oceans Institute z University of Western Australia si dal za cíl prozkoumat její genetickou rozmanitost a zjistit, jak jsou podmořské louky propojené. Biologové zkoumali prostředí, hloubku vody a její teplotu i obsah soli v Žraločí zátoce (Shark Bay). Během let 2012-2019 tam z celé podmořské louky sbírali výhonky. Z nich se jim pak podařilo získat sekvence DNA a analyzovat 18 000 genetických markerů. To co zjistili, je ohromilo. „Odpověď nás rozhodně překvapila – je to jen jedna rostlina! Je to tak. V Žraločí zátoce roste jen jedna rostlina. Je dlouhá více než 180 km, což z ní činí největší známou rostlinu na Zemi," uvedla Sinclairová.

Odolná a vytrvalá travička

Tato unikátní rostlinka si vyrostla do své délky díky tomu, že se dokáže sama klonovat. Jinak řečeno vytvářet geneticky shodné odnože. Rozmnožování prodlužováním oddenků, v tomto případě v písku mořského dna, je dle výzkumníků velmi vzácné a dochází k němu jen za určitých podmínek. Díky tomu se však tato tráva přizpůsobila náročnějšímu prostředí, než ve kterém obvykle tyto mořské trávy rostou a které by přežily. To je slanější voda, výkyvy teplot a světlo, což potvrzují slova Sinclairové: „Zdá se, že je opravdu odolná, protože zažívá širokou škálu teplot a slanosti a extrémně vysoké světelné podmínky, což by pro většinu rostlin bylo obvykle velmi stresující."

Nejen dlouhá, ale i stará

Vědci z australské univerzity předpokládají, že vyrostla z jednoho semínka. Podmořská louka se každoročně rozroste o 35 centimetrů. Dnes je její plocha 200 kilometrů čtverečních. Sama se tak množí nejméně 4 500 let! „Jednotlivé klony mořské trávy mohou přetrvávat téměř neomezeně dlouho, pokud jsou ponechány bez zásahu, protože se spoléhají na vegetativní, horizontální rozšiřování oddenků, nikoli na pohlavní rozmnožování,“ uvedla ještě Sinclairová. Tisíciletá trávní stařenka si v klidu roste v podmořské divočině, která je chráněnou oblastí světového dědictví UNESCO.

Výzkum australských vědců byl publikován v časopise Proceedings of the Royal Society B. Informovaly o něm servery v červnu 2022.

