Natálie Borůvková 14. 7. 2024

Numerologie může o každém z nás mnohé vypovědět. To platí také v případě posledního čísla v našem roce narození. Právě to odhalí, jaký jsme element nebo živel, jaké charakterové vlastnosti máme a co nás čeká v budoucnu.

Poslední číslo Poslední číslo roku, ve kterém jsme se narodili, o nás může mnohé vypovědět. Dozvíme se z něj nejen to, jaký element jsme, ale také zjistíme, jaké charakterové vlastnosti nás definují a co nás čeká v budoucnu. Zda budeme mít štěstí, nebo se nám naopak bude smůla lepit na paty. Pokud je poslední číslicí roku vašeho narození 0 nebo 1, pak spadáte do živlu kovu. Právě ten předpovídá, že jako člověk jste tvrdohlavý a schopný si vždy prosadit své zájmy. Pokud však chcete uspět, je potřeba trochu zvolnit a nebýt pro své okolí takovou přítěží. Pak máte šanci zažívat v životě lepší věci, než pouze nepřátelství a časté zklamání. V případě, že je posledním číslem vašeho roku narození 2 nebo 3, pak jste živlem vody. Ten představuje jedince s výjimečnou schopností empatie. Rádi pomáháte komukoliv, o kom jen tušíte, že to potřebuje. Nikdy za to však nedostanete nic nazpět. Pokud něco nezměníte, v životě se vám příliš dařit nebude. Musíte sami sebe nejprve postavit na první místo, pak se k vám tak budou chovat i ostatní. Štěstí nebo smůla Pokud je poslední číslicí vašeho roku narození 4 nebo 5, pak jste spojení s elementem dřeva. Ten představuje lidi nadmíru pracovité a mírumilovné. Obecně se dá říci, že dřete do úmoru. Ostatní toho často využívají ve svůj prospěch. Směny v práci navíc, psaní seminárních prací se za své kamarády, nic pro vás není problém. Ačkoliv jste lidé s velkou dávkou energie, i ta se jednoho dne vyčerpá. Zkuste si občas udělat volno a pevně vymezit své vlastní hranice. Sice tím ztratíte pár přátel, rozhodně ale ne ty opravdové. Věřte, že se vám uleví a konečně budete žít podle svých představ. Udělejte první krok a život vás odmění pořádnou dávkou štěstí. V případě, že poslední číslo vašeho roku narození končí 6 nebo 7, pak jste elementem ohně. Ten představuje vzpurné a výbušné povahy, které se často a rády hádají. To k atmosféře klidu ale nepomáhá. Občas je nutné se nad sebou zamyslet a pokusit se něco změnit. Než něco řeknete, zkuste si počítat do deseti a mezitím si promyslet, zdali je nutné mít pokaždé poslední slovo. Pokud chcete, aby vás lidé měli rádi, je někdy dobré nic neříkat. Pokud je posledním číslem vašeho roku narození 8 nebo 9, pak jste dítě štěstěny. Jste velice oblíbení v kolektivu, kde působíte vůdčím dojmem. Lidé si k vám chodí pro rady, protože vám věří a ví, že vaše slova mají váhu. Pokud zůstanete stejně skromní, jací jste, osud má s vámi velké plány. Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, astrotalk.com, medium.com

