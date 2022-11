Vědci našli masku z vesmírného materiálu. Může vést k pokladu za miliardy

Tereza Malá

Posmrtná maska byla zřejmě z "velmi zvláštní" hrobky.

Na pláži na Floridě byla nalezena maska z Machu Picchu. Ukázalo se, že byla vyrobená z meteoritů a její stáří je několik tisíc let. Masku našli hledači pokladů, kteří doufali, že je tato výjimečná maska dovede ke ztracenému vraku lodi. Tam by se totiž měl skrývat ještě daleko větší poklad. Jak to dopadlo?

Starobylá posmrtná maska totiž mohla být vyplavena na pláž z vraku lodi, po kterém se dlouho pátrá a kde by se údajně mohlo nacházet bohatství v hodnotě 4,2 miliardy liber (v přepočtu 5,4 bilionu korun). Na video se podívejte zde:

Iridium z meteoritu dokázali zpracovat už Inkové?

Starověká maska obsahuje vzácný kov iridium, který by mohl pocházet z meteoritů. Odhalil jej rentgen, kterému byla maska podrobena poté, co někteří odborníci pojali podezření, že byla součástí pohřební pokrývky hlavy z předincké civilizace v Peru.

Masku mohli poté ukořistit španělští vykradači hrobek, kteří obvykle svůj lup převáželi do Evropy.

"Je to velmi zajímavý nález: Jedná se o jeden z nejstarších důkazů schopnosti člověka zpracovávat kovy a používat iridium. To mění situaci a může to změnit způsob, jakým vnímáme starověké peruánské kultury," řekl doktor Michael Torres, který masku našel pomocí detektoru kovů na pláži v Melbourne.

Torres byl také tím, kdo se domnívá, že až dva tisíce let stará maska by mohla vést k pokladu ze ztroskotané španělské galeony La Concepcion. Tato loď byla součástí flotily pokladů potopené hurikánem v roce 1715.

Po lodi se pátralo před deset let

Ztracená loď La Concepcion byla podle Torrese hledána již velmi dlouho. Pokud by se poklad v ní obsažený našel, podléhal by americkým zákonům, kdy si nálezce může ponechat 80 procent nálezu. Není proto divu, že mnozí hledači po tomto bohatství stále prahnou.

Flotila španělských lodí se na moři potkala s hurikánem a 11 z 12 galeon se ztratilo někde u pobřeží Floridy. Na jejich palubách bylo převážně stříbro a při katastrofě zahynulo asi 1500 námořníků.

Pár přeživších se pokoušelo na člunech získat část pokladu, ale byli přepadeni piráty, kteří to, co zachránili, stejně ukradli. Čas od času se některé artefakty či mince vyplavují na floridských plážích.

Místo poblíž Melbourne na Floridě je však tajeno, protože si badatelé a odborníci na hledání pokladů myslí, že zde nalezená peruánská pohřební maska by je mohla dovést ke zbytku pokladu. Ten by pak byl nesporně největším archeologickým objevem naší doby.

Co maska prozradila?

Posmrtná maska byla podle Torrese zřejmě z "velmi zvláštní" hrobky. Je vyrobena prevážně z mědi, zlata a stříbra, ale kromě toho obsahuje také iridium z meteoritu. A práce s tímto kovem je skutečně obtížná: Iridium je možné roztavit jen ve vysokých pecích. Pokud toto tajemství Inkové znali, pak by to zcela změnilo teorii o tom, kdy a jak byli naši předkové schopni s kovy zacházet.

Inkové se zformovali v oblasti Cusco v dnešním Peru v polovině 12. století našeho letopočtu. Kolem masky je tak ještě více otazníků, než jsme si mysleli.

Jedni vědci tvrdí, že posmrtná maska byla vykována nejdéle před 800 lety, jiní archeologové se naopak domnívají, že domorodá civilizace ji vytavila možná tisíce let před naším letopočtem.

To však není jediná záhada kolem tohoto předmětu. Podle publikace Metallurgy in Southern South America, jejímiž autory jsou tři přední světoví odborníci na starověkou metalurgii: Colin A. Cooke, Mark B Abbott a Alexander P. Wolfe, jsou nejstarší dosavadní důkazy o hutnické činnosti v jižní části Jižní Ameriky datované mezi roky 900 a 700 př. n. l. Pokud by to byla pravda, maska může být stará nejvíce 2 500 let. Pak ale její symbolika neodpovídá ikonografii žádné jihoamerické kultury své doby a je klasicky incká.

Více informací najdete i v tomto videu:

Je iridium skutečně z meteoritu?

Do ještě většího pletence záhad pak masku hází i iridium. Jak uvedl David A. Scott z Archeologického ústavu Londýnské univerzity, výskyt iridia ve starověkých zlatých pracích ve velmi malém množství není způsoben záměrným přidáním, ale je spojen s tzv. aluviálními ložisky spojenými se zlatem. Co to znamená? To znamená, že podle Scotta zlato nalezené v těchto ložiscích dává vzniknout neúmyslné přítomnosti iridia.

To by pak znamenalo, že iridium v incké masce nalezené na Floridě je dílem náhody a inčtí kovolitci o jeho přítomnosti nic nevěděli.

Tím tedy padá i tvrzení o "speciální incké hrobce“ a vše se vrací do stadia domněnky.

