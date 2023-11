Cesta sebepoznání může být různá. Třeba přes vámi oblíbený seriál Přátelé. Kterou z postav jste si oblíbili nejvíce? Podle psychologů to o vás mnohé vypovídá.

Zbožňování Přátelé

Snad všichni tento seriál zbožňujeme. I když hlavní představitele osobně neznáme, při každém dílu máme pocit, že k nim patříme. Přemýšleli jste někdy nad tím, se kterou postavou z tohoto sitcomu se nejvíce ztotožňujete?

Pokud je vaší nejoblíbenější postavou Monica Gellerová, pečlivá kuchařka a trochu drbna, jste pravděpodobně člověk, který touží být dokonalý, a to naprosto ve všem. Milujete čistotu a pořádek. Máte pečující a starostlivou povahu. Stejně jako Monica jste hrdí na to, že pro své přátele vytváříte vřelé a příjemné prostředí, i když je tím občas pěkně štvete.

Pokud je Chandler Bing vaší oblíbenou postavou, jste člověk, který neustále vtipkuje. Dokonce i v situacích, kdy se to vůbec nehodí. Pod vaší rozpustilostí a nedomýšlením, co se hodí a co ne, se však skrývá zlaté srdce. Jste laskaví, empatičtí a hodní. Neustále se snažíte, aby všichni ve vaší blízkosti byli šťastní. Umíte najít radost i v těch nejstresovějších situacích.

Je vaší favoritkou Rachel Greenová? Pak jste člověk s všestranným charakterem. Občas se vám může stát, že vás ovládne lenost a prokrastinace, v okamžiku, kdy se pro něco nadchnete, jste však nezastavitelní. Jste odvážní, nezávislí a respekt vyžadující lidé, kteří kráčí životem s rozvahou skutečného vůdce.

Ross nebo Joey

Pokud s vámi Ross Geller koresponduje nejvíce, pak jste člověk bojující s plachostí a nedostatkem sebedůvěry. Vaše nejistota je ve vás hluboce zakořeněná. Máte introvertní povahu a působivé znalosti z vás dělají vtipně inteligentního jedince, který miluje výzvy. Jako beznadějný romantik se snadno zamilováváte do druhých, což často končí bolestí srdce. Pro své přátele jste pilířem bezmezné podpory, kterou hledají, kdykoli je potřeba.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud je vaším oblíbencem Joey Tribbiani, jste velice šarmantní, charismatický a loajální člověk. Vaše společenská povaha je středem pozornosti každého večírku. Lidé vás milují pro vaši pozitivní náladu a bezstarostnost. S lehkostí čelíte výzvám a dobrodružství jsou pro vás hnacím motorem. Jste přítelem na celý život.

Pokud je vaší oblíbenkyní Phoebe Buffayová, jste poměrně svérázný člověk. Stejně jako Phoebe jste výstřední podivín, který se nebojí kreativity a nevšednosti. Jste inteligentní, rád překvapujete své okolí a vaše empatie a citlivost nezná mezí. Jste soucitný a chápavý přítel. Svůj život žijete podle svých představ, důvěřujete svým instinktům a názory druhých pro vás nejsou důležité.

Ačkoliv nás testy osobnosti plně nedefinují, jsou skvělým nástrojem, jak sami sebe lépe poznat. Jak zjistit rozmanitost a jedinečnost lidské povahy, která z nás dělá člověka, jakým skutečně jsme.

Zdroje: www.linkedin.com, www.jagranjosh.com, themindsjournal.com