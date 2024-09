Externí autor 14. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Všichni se potíme. Někteří více a jiní méně. Pocení je totiž jedním z přirozených způsobů těla, jak se nejenom ochlazovat, ale také zbavovat toxinů. Jenom pozor na to, že když je pocení až moc, může to naznačit zdravotní problém.

Možná si to ani neuvědomujete, ale pot jako takový nepáchne. Jedna kapka potu tvoří asi 99 % vody. Zbývající 1 % potu obsahuje stopy kyseliny močové, chlorid sodný, kyselinu mléčnou, vitamin C a další látky.

Typy potu

Potíme se v různých situacích. Například při fyzické aktivitě nebo během náročné zkoušky ve škole, při prezentaci v práci apod. Existují dva typy potu, které vycházejí ze dvou různých typů žláz během různých časových období:

Běžný pot (ekrinní)

Jedná se o lehký vodnatý pot, ke kterému dochází, když provozujete v horkém dni fyzickou aktivitu. Tento typ potu vás při odpařování z pokožky ochlazuje a obvykle máte promáčené triko.

Stresový pot (apokrinní)

Tento typ potu je spíš hustšího charakteru a ve skutečnosti obsahuje tuk. Vzniká v situacích extrémního stresu a pochází z kořínků ochlupení v podpaží, na pokožce hlavy a v oblasti třísel.

Když bakterie prdí

Každý má svůj osobní pach. Ten vzniká tak, že běžné množství bakterií na vaší pokožce interaguje s běžným potem a vytváří vaši osobní vůni. Jenže když máte na kůži nebo v oblečení bakterií až moc, může vzniknout značně nepříjemný odér.

„Pot sám o sobě není cítit,“ připomíná doktorka Rachel Wardová z Cleveland Clinic. „Ale když se dostane do kontaktu s větším množstvím bakterií na kůži, je to přesně ten okamžik, kdy se věci začnou kazit. Bakterie totiž požírají organické částice ve vašem potu a vylučují trávicí plyny. To je onen zápach, který následně cítíte.“

A teď pozor. Jestliže se stresem vyvolaný apokrinní pot dostane do kontaktu i s normálním množstvím bakterií, může být cítit ještě víc. To je totiž extrémní reakce těla na stresovou situaci. Takže pokud víte, že vás čeká stresující den, raději to s deodorantem trochu přežeňte….

Nevábně vonící nohy

Každá noha má asi 250 000 potních žláz, které produkují v průměru půl litru potu denně. Nazujte si boty z umělé kůže a nechte v nich nohy osm až dvanáct hodin denně. Co myslíte, že se stane? „Pokud jsou vaše nohy náchylné k nadměrnému pocení, je důležité kupovat prodyšné boty vyrobené z přírodních materiálů,“ říká doktorka Wardová.

Abyste udrželi nohy v suchu, vyplatí se koupit si prodyšné ponožky, které odvádějí vlhkost od pokožky. Ty je nutné měnit denně, stejně jako si denně mýt nohy. Prodávají se různé antiperspiranty nejenom na chodidla, ale i do bot.

Potím se hodně, anebo vůbec

Někteří lidé se nadměrně potí i bez ohledu na situaci. Pokud máte tento pocit a nic vám nepomáhá, možná máte hyperhidrózu. Ta probíhá po celém těle nebo se lokalizuje do jednoho konkrétního místa. Například se vám potí dlaně, obličej, podpaží nebo chodidla.

Léčba hyperhidrózy závisí na mnoha faktorech a patří do rukou lékaře. Obecně se s ní lze vypořádat speciálním krémem s obsahem konkrétních látek. V některých případech se tento stav řeší léky na předpis. Pomáhají také injekce botulotoxinu a iontoforéza. Chirurgicky lze i odstranit potní žlázy.

Existuje i takzvaná anhidróza, což je zdravotní stav, kdy se vaše tělo nedokáže potit. Tento stav může být dán geneticky nebo vlivem některých zdravotních potíží jako je třeba cukrovka. Že se nepotíte, může znít skvěle, ale ve skutečnosti je to závažný, někdy až smrtelný stav, protože se vaše tělo nedokáže ochlazovat. Léčba v tomto případě zahrnuje přesné určení příčin.

Kdy při pocení zpozornět

Náhlé silné pocení může signalizovat závažné zdravotní problémy jako je infarkt. Ale nadměrné pocení může být i důsledkem jiného kardiovaskulárního onemocnění. Hodně se totiž potí lidé, jejichž srdce vykazuje zvýšenou námahu.

Zvýšené pocení je typické pro diabetiky, kteří se navíc potýkají i s nepříjemným faktem, že jejich pot je cítit lehce sladce, případně může vykazovat známky po ovoci. Důvod je celkem jednoduchý, tělo se tak snaží zbavit přebytečného cukru.

Pokud máte potíže se štítnou žlázou, přesněji řečeno, pracuje až moc, je to další důvod, proč se podezřele hodně potíte. Jde o to, že tenhle hyperaktivní orgán svou zvýšenou činností zvyšuje produkci tepla v těle.

Deodorant versus antiperspirant

Stejně jako si čistíte zuby, měli byste používat i deodorant. Jenže jak se vyznat v tom, zda je lepší deodorant nebo antiperspirant?

Deodorant udrží váš pach na uzdě. Jinými slovy, hodí se pro někoho, kdo se zas tak moc nepotí, ale přesto potřebuje jistotu voňavého komfortu.

Antiperspirant jde ještě dál. Nejenom, že eliminuje vás pach, ale také zabraňuje pocení, takže už vás nebudou trápit mokré koláče v podpaží nejenom během náročných dní.

Zdroje: www.drmax.cz, health.clevelandclinic.org, www.webmd.com